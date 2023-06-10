العيد جاي مرتين ورا بعض!.. اخبار سارة تنتظر اصحاب المعاشات والموظفين بعد عيد الاضحى

يشهد طلب زيادة المرتبات والمعاشات في عام 2023 ازديادًا في البحث عبر محركات البحث العالمية، وذلك تزامنًا مع اقتراب تنفيذ حركة الترقيات الجديدة التي أشار إليها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب في شهر مايو، هذا الاهتمام المتزايد يعكس حاجة الناس إلى تحسين مستوى دخلهم وتعزيز مكانتهم المالية. تأتي هذه الزيادة المحتملة في المرتبات كنتيجة للترقيات الجديدة التي ستُنفذ، وهي تعكس التفهم المتزايد لأهمية مكافأة وتحفيز الموظفين لتحقيق أداء ممتاز وتعزيز التطور الوظيفي، ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيادة تأثير إيجابي على رفاهية الموظفين واستقرارهم المالي، مما يعزز الحياة المهنية والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف المنظمة.

جدول زيادة المرتبات 2023

تم الإعلان عن جدول زيادة المرتبات والمعاشات بعد الترقية في يوليو 2023، حيث سيتم تحديد قيمة الراتب وفقًا للدرجة الوظيفية، وفيما يلي جدول يوضح قيمة الراتب لكل درجة وظيفية:

– الدرجة الوظيفية العالية: 8500 جنيه

– المدير العام: 7000 جنيه

– الدرجة الأولى: 6500 جنيه

– الدرجة الثانية: 5500 جنيه

– الدرجة الثالثة: 5000 جنيه

– الدرجة الرابعة: 4500 جنيه

– الدرجة الخامسة: 4000 جنيه

– الدرجة السادسة: 3500 جنيه

– حاملي الماجستير: 6000 جنيه

– حاملي الدكتوراه: 7000 جنيه

هذا الجدول يعكس الزيادة في الراتب بعد الترقية، ويهدف إلى تقدير الجهود المبذولة وتشجيع النمو المهني. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحسين الحياة المهنية وتعزيز رفاهية الموظفين.

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زيادة الحد الادنى للاجور

تتبع الحكومة سياسة زيادة المرتبات سنويًا مع بداية العام المالي الجديد، وذلك عن طريق صرف علاوات دورية للموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية، قد قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديم هذه الزيادة بشكل مبكر كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين، بهدف تحسين دخل موظفي الجهاز الإداري للدولة وتخفيف أعباء الإصلاحات والأزمات الاقتصادية على المواطنين، تم بدء صرف هذه الزيادة في إبريل 2023 الماضي، وشملت رفع الحد الأدنى للأجور بمبلغ 1000 جنيه شهريًا، يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرفاهية المالية للموظفين ودعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

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زيادة المعاشات 2023

تنص المادة 35 من القانون رقم 148 لسنة 2019 للتأمينات الاجتماعية على زيادة المعاشات المستحقة في تاريخ 30 يونيو من كل عام، اعتباراً من الأول من يوليو، وذلك بنسبة لا تتجاوز 15% من معدل التضخم، ويجب أن تكون قيمة الزيادة في المعاش أقل من نسبة الزيادة المعتمدة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.