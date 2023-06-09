“هنا” pdf رابط نتائج السادس الابتدائي 2023 من خلال موقع نتائجنا results.mlazemna وزارة التربية والتعليم العراقية

أن البحث عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول هو أكثر ما يتم الآن البحث عنه حيث أن النتيجة ظهرت في عدد كبير من محافظات العراق وجاري رفع النتائج المتبقية والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية أعلنت من خلال موقعها الالكتروني انه الان اصبح بمقدور اولياء الامور ان يتعرفوا على نتائج التلاميذ عبر الرابط الرسمي ويتم تحميل ملف النتائج والبحث عن اسم الطالب.

نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي

أن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول يتم الحصول عليها من خلال موقعنا نتائجنا وهو الموقع الذي يتم من خلاله عرض نتائج الطلاب في جميع صفوف النقل سواء التمهيدي او الاعدادي او الثانوي ويتم معرفة الدرجات عبر تحميل الملف الخاص بالتلاميذ والجدير بالذكر أنه تمكن الطلاب من معرفة الدرجات في عدد كبير من المحافظات العراقية وسوف تتمكن من معرفة الدرجات عن طريق الاسم فقط وليس عن طريق الرقم المدني أو غيرها من الطرق التقليدية للحصول على النتائج.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول من المقرر أن تكون. ظهرت في كافة محافظات العراق بحيث يتم البحث عن الدرجات عن طريق موقع نتائجنا وموقع ملازمنا عبر اتباع ما يلي من خطوات:

اولا في الخطوة الاول أن يقوم الطالب بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

يضغط على كلمة نتائج السادس الابتدائي التمهيدي العراق الدور الاول.

وبعدها يتم تحميل الملف الخاص بنتائج السادس الابتدائي.

واخيرا يجب أن يبحث الطالب عن الإسم وبذلك يكون قد تعرف على الدرجات.

وهنا نكون قد وضحنا لكم كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي العراق ونتمنى النجاح والتوفيق لكل الطلبه والطالبات.

نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي في العراق تم الاعلان عنها الان في محافظه ديالي وتستطيع من خلال موقع نتائجنا ان تتعرف على درجات التلاميذ بكل سهوله ويسر من خلال الرابط الذي وضحنا لك في الاعلى ويتم تحميل النتيجه ومعرفه الدرجات.