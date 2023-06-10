نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة| صدرت على سيرفرات جوجل درايف pdf نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة برقم المقعد والاسم

نتائج السادس الابتدائي البصرة 2023، تم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق امتحانات الصف السادس الابتدائي للعام 2023 في محافظة البصرة، وسيتم توفير نتائج الطلاب بشكل مباشر بعد رفع قوائم النتائج على Google Drive من قبل وزارة التربية لجميع المدارس، وتحتوي هذه القوائم على أسماء الطلاب وأرقام امتحاناتهم، بالإضافة إلى نتائجهم في جميع المواد بالدرجات المحققة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2023 في محافظتي نينوى والبصرة في وقت قريب، وقد يكون اليوم أو غدًا على أقصى تقدير، وبالنسبة للمحافظات الأخرى فقد تم الإعلان عن النتائج في باقي المحافظات حتى الآن.

نتائج السادس الابتدائي البصرة 2023

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظة البصرة، سيتم تحميل النتائج على شكل قوائم PDF وتخزينها على Google Drive، يمكن للطلاب تنزيل النتائج من خلال صفحة وزارة التربية العراقية عندما يتم الإعلان عنها، أو يمكنهم استخدام الرابط الرسمي الذي سيتم توفيره في هذا الموضوع بمجرد إعلان النتائج.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي البصرة 2023 في الأيام القليلة القادمة، وقد يكون ذلك اليوم أو غدًا كأقصى تقدير، بمجرد استكمال عملية التصديق على النتائج، ستتم نشرها على الموقع الإلكتروني “نتائجنا” وأيضًا في هذا السياق، سيتاح للطلاب البحث عن نتائجهم عن طريق إدخال الرقم الامتحاني الخاص بهم، وسيتم أيضًا توفير قوائم الناجحين للتنزيل، مما يتيح للطلاب البحث عن اسمهم مباشرةً في القوائم.

رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي البصرة 2023

للوصول إلى نتائج السادس الابتدائي البصرة 2023 في العراق، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة: