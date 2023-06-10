طريقة استخراج.. نتائج السادس الابتدائي 2023 محافظة ديالى الدور الاول pdf عبر موقع نتائجنا

يبحث جميع الطلاب للتعرف نتائج السادس الابتدائي 2023، محافظة ديالى بالعراق التي لم تظهر بعد حتي الان، حيث ظهرت معظم المحافظات بدولة العراق نتائجهم للصف السادس وبعض المحافظات لم تظهر لعدم الانتهاء من أعمال تصحيح الاوراق الامتحانية، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة ديالى العراقية اليوم والتي تتوفر لجميع الطلاب الذين ينتظرون الإعلان عنها بفارغ الصبر لدخول مرحلة جديدة بالعام المقبل.

نتائج السادس الابتدائي 2023 محافظة ديالى

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم بمحافظة ديالى على أن يتم الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية خلال الأسبوع المقبل للحصول عليها من قبل الطلاب بكل سهولة من خلال موقع نتيجتنا من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب التي قام بتأديتة امتحانات اخر العام التي انتهت من الشهر الماضي، حيث تم الإعلان عن كافة نتائج جميع المرحلة ويتبقي بعض المحافظات بدولة العراق لم تعلن عن نتائجها حتي الآن لعدم الانتهاء من كافة اجراءات اعمال التصحيح الإلكترونية والمراجعة بشكل جيد لإعطاء كل طالب ما يستحق من الدرجات دون ظلم أحد.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2023

بعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية واطمئنان كل طالب على درجاتة والاطمئنان على نجاح يتأهل لمرحلة دراسية جديدة وهي دخول المرحلة الإعدادية تبعا لمحافظة ديالي بالعراق وخلال أيام سيتم الإعلان عن كافة ظهور جميع نتائج كافة المحافظات بالعراق، ويستطيع الطلاب بكل سهولة من خلال كتابة الخطوات التالية عبر موقع البديل التعرف على الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي بمحافظة ديلي بالعراق كما يلي.

الخطوة الأولى: يدخل الطالب إلى موقع نتائجنا على الإنترنت.

الخطوة الثانية: يتم اختيار ايقونة محافظة “ديالي” فور ظهور النتيجة.

الخطوة الثالثة: الضعط على كلمة تحميل.

الخطوة الرابعة: إما أن يتم فتح كشوفات نتائج المدارس PDF وحينها يمكن استخراج النتائج بالاسم أو الرقم الجلوس او الامتحاني الخاص بكل طالب.

أو تستطيع فتح صفحة البحث عن نتائج الطلاب بالرقم الامتحاني.

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