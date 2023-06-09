نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالي | صدرت على سيرفرات جوجل درايف pdf نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالي برقم المقعد والاسم

في لحظة تاريخية استثنائية للطلاب والطالبات في نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى ر في الدور الأول لعام 2023، أفصحت المديرية العامة للتربية عن إتاحة نتائج الامتحانات للتنزيل في ملفات PDF لجميع الطلاب والطالبات في مدارسهم، تم الكشف عن النتائج على الفور وتم نشرها عبر الإنترنت من قبل وزارة التربية والتعليم، مما يمنح الطلاب وأولياء الأمور الفرصة للاطلاع على النتائج بسهولة ويسر من خلال موقع “نتائجنا” أو الموقع الرسمي للوزارة، بالنسبة لمحافظات نينوى وديالى والبصرة، من المتوقع أن تتم نشر النتائج في الساعات القادمة.

تربية ديالي تعلن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي

في محافظة ديالي تظل الأمور مستقلة ومختلفة عن غيرها، حيث لم تكشف المديرية العامة للتربية حتى الآن عن نتائج الامتحانات، يعيش الطلاب وأولياء الأمور في البصرة حالة من التوتر والانتظار المشوق، حيث ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى ليتمكنوا من الاستفسار عنها، وذلك بسبب أن معظم المحافظات قد أعلنت عن النتائج ووفرتها للطلاب.

على جميع الطلاب وأولياء الأمور في العراق أن يكونوا على علم بأنه يتم نشر جميع أخبار التعليم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وبالنسبة لنتائج السادس الابتدائي لعام 2023، سيتم الإعلان عنها حصريًا عبر موقع “نتائجنا”، والذي يُعَدّ المصدر الرسمي المعتمد التابع للوزارة.

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى الدور الاول

ينتظر طلاب محافظة ديالى في العراق بفارغ الصبر إعلان نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى للترم الثاني لعام 2023. وللاطلاع على الدرجات، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية عبر موقع وزارة التربية العراقية:

تسجيل الدخول إلى “موقع نتائجنا” باستخدام الهاتف المحمول.

سيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية للنتائج.

البحث عن المحافظة التي قد تكون قد أجريت فيها الامتحان.

النقر على أيقونة “تنزيل”.

سيتم عرض ملف PDF، حيث يمكنك البحث عن اسم الطالب وستجد الدرجات المرتبطة به.

ومن المتوقع أن تكون نتائج السادس الابتدائي لعام 2023 قد ظهرت في عدد من المحافظات في العراق، ومن المتوقع أن تظهر في المحافظات الأخرى قريبًا.