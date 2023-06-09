Download تحميل نتائج السادس الابتدائي محافظة دالي تكليف 2023 بالاسم والرقم الامتحاني | تربية ديالي تعلن صدور نتائج السادس عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي محافظة دالي حيث تترقب جميع طلاب وطالبات محافظة بغداد العراق، بمن فيهم طلاب ديالي بفارغ الصبر إعلان نتائج الدور الأول لعام 2023، والتي ستصدر عن وزارة التربية والتعليم العراقية. تأكدت الوزارة من خلال تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن نتائج السادس الابتدائي 2023 ستكون متاحة لجميع المحافظات العراقية في هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تكون محافظة بغداد ديالي من بين المحافظات الأولى التي ستعرض نتائجها على الإنترنت في ملفات PDF تحتوي على جميع أسماء الطلاب والطالبات.

وزارة التربية العراقية نتائج السادس الابتدائي 2023

انتهت نتائج السادس الابتدائي محافظة دالي في العراق يوم السابع والعشرون من شهر مايو الحالي، حيث تم اجتيازها بنجاح من قبل جميع الطلاب في جميع المحافظات العراقية، بدأت الامتحانات بمادة اللغة العربية في اليوم الثاني والعشرون من مايو، وتلتها مادة اللغة الإنجليزية في يوم 23 مايو، واختبار الرياضيات في يوم 24 مايو، وامتحان التربية الإسلامية في يوم 25 مايو. تم انهاء الامتحانات في اليوم الأخير، وقد تم تأديتها بجد واجتهاد من قبل الطلاب.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي محافظة دالي بالاسم

من خلال اتباع بعض الإرشادات البسيطة، يمكنك الحصول على نتائج السادس الابتدائي محافظة دالي لعام 2023 بسهولة. يكفي أن تتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع “نتائجنا“.

اختر خيار “نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023″.

اضغط على الزر الموجود بجانب اسم محافظتك لتنزيل النتيجة في حال تمت الموافقة عليها.

ستتمكن من الحصول على بيان رسمي بالدرجات في جميع المواد في غضون دقيقة واحدة تقريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك كتابة بياناتك الشخصية مثل الاسم، المحافظة، والرقم الامتحاني في خانة التعليقات الموجودة أسفل المقال، وسنقوم بتوفير النتيجة لك على الفور دون عناء.