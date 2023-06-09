رابط نتائج تربية ديالى السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا
شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل طلاب مرحلة السادس التمهيدي الدول الاول من أجل الحوصل علي نتائجهم التي تم الاعلان عنها بالساعات الماضية حيث اعلنت ادارة التعليم في محافظة ديالى عن النتيجة وبات الكثير من الطلاب يسعون من اجل الحصول علي النتيجة بالوقت الحالي واعلنت الوزارة ان النتيجة يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال موقع نتائجنا وعبر موقع نتائج تربية ديالى التي وفرت نتيائج الصف السادس الابتدائي ويمكنك ان يثوم الطلاب الان بالدخول علي موقع الوزارة وتحميل النتائج .
نتائج تربية ديالى السادس الابتدائي التمهيدي 2023
نتائج تربية ديالى السادس الابتدائي الدور الاول التمهيدي العراق، تم الاعلان عن هو اكثر ما يتم الان البحث عنه حيث ان الوزارة اعلنت من خلال موقعها الرسمي موقع ملازمنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقي وجدير يتم توفير النتيجة بالملفات بي دي اف يمكن للطلاب القيام بتنزيل النتيجة والبحث عن اسمهم بدون اي مشاكل.
- اولا يجب ان يكون التلميذ في موقع نتائج تربية ديالى السادس الابتدائي.
- يضغط الطالب على كلمه نتائج السادس الابتدائي التمهيدي ديالي.
- يتم تحميل ملف النتيجة.
- البحث عن اسم التلميذ في الملف الذي تم تحميله.