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رابط نتائج تربية ديالى السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا  

علي ابو مازنمنذ 36 دقيقة
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شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل طلاب مرحلة السادس التمهيدي الدول الاول من أجل الحوصل علي نتائجهم  التي تم الاعلان عنها بالساعات الماضية حيث اعلنت ادارة التعليم في محافظة ديالى عن النتيجة وبات الكثير من الطلاب يسعون من اجل الحصول علي النتيجة بالوقت الحالي واعلنت الوزارة ان النتيجة يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال موقع نتائجنا وعبر موقع نتائج تربية ديالى التي وفرت نتيائج الصف السادس الابتدائي ويمكنك ان يثوم الطلاب الان بالدخول علي موقع الوزارة وتحميل النتائج .

نتائج تربية ديالى السادس الابتدائي التمهيدي 2023

نتائج تربية ديالى السادس الابتدائي الدور الاول التمهيدي العراق، تم الاعلان عن هو اكثر ما يتم الان البحث عنه حيث ان الوزارة اعلنت من خلال موقعها الرسمي موقع ملازمنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقي وجدير يتم توفير النتيجة بالملفات بي دي اف يمكن للطلاب القيام بتنزيل النتيجة والبحث عن اسمهم بدون اي مشاكل.

  • اولا يجب ان يكون التلميذ في موقع نتائج تربية ديالى السادس الابتدائي.
  • يضغط الطالب على كلمه نتائج السادس الابتدائي التمهيدي ديالي.
  • يتم تحميل ملف النتيجة.
  • البحث عن اسم التلميذ في الملف الذي تم تحميله.

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علي ابو مازنمنذ 36 دقيقة
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صورة علي ابو مازن

علي ابو مازن

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