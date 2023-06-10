اليوم السابع.. نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 بالاسم فقط من خلال بوابة الأزهر الشريف

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، هي أهم ما يشغل الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي، خاصة بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني للعام الحالي، ويترقب الجميع كل نتائج الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة فور الانتهاء من عملية التصحيح، ونستعرض عبر موقعنا البديل كل التفاصيل عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية وطريقة الاستعلام عنها والموقع المستخدم.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 بخطوات سهلة وبسيطة عبر موقع الأزهر الشريف الرسمي على الإنترنت، وهي كما يلي:

زيارة بوابة الأزهر الشريف الرسمي مباشرة من هنا.

الضغط على أيقونة “نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2023” من الواجهة الرئيسية للموقع.

كتابة اسم الطالب للاستمرار في الاستعلام عن النتيجة.

إدخال رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له بالموقع.

مع التأكيد سوف يتم الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة في حال ظهورها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

كُثرت روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2023، خاصة مع بحث الملايين عنها عبر الإنترنت من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، لكن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 يؤدي إلى موقع الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية الخاصة بكل تفاصيل الطلاب والعملية التعليمية بشكل عام، والتي تنشر كل تحديثات التعليم الأزهري ومنها الشهادة الإعدادية الأزهرية، ويمكن زيارة موقع الأزهر الشريف الرسمي على الإنترنت مباشرة من هنا.

توزيع الدرجات الإعدادية الأزهرية

يتم توزيع الدرجات في الشهادة الإعدادية الأزهرية بهذا الشكل:

أصول الدين من 100 درجة.

اللغة العربية من 100 درجة.

الرياضيات من 60 درجة.

الفقه من 50 درجة.

القرآن الكريم من 40 درجة.

اللغة الأجنبية من 40 درجة.

الدراسات الاجتماعية من 40 درجة.

العلوم من 40 درجة.

الثقافة الإسلامية من 20 درجة.

لكن هناك بعض المواد الغير مضافة للمجموع في الدراسة الأزهرية، حيث يكون المستوى الرفيع من 40 درجة والحاسب الآلي من 40 درجة والتربية الفنية من 20 درجة.

نتمنى للجميع النجاح ونسأل الله تعالى أن يوفقهم ويحققون درجات عليا ويكون لهم مستقبل مبهر إن شاء الله.