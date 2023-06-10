بتاخد من كام السنة دي .. مؤشرات تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 الجيزة بالدرجات تنسيق الثانوية العامة والأوراق المطلوبة
يتساءل طلاب الشهادة الاعدادية بالجيزة عن موعد تحديد درجات القبول في تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 الجيزة بالدرجات، عقب اعتماد النتيجة الأسبوع الماضي من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتجري الآن مديرية التربية والتعليم بالجيزة عملية الإحصاء التكراري المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية، لتحديد الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة والمقرر الإعلان عنه خلال أيام، حيث تحدد درجات القبول بالأول الثانوي العام أو الفني حسب ارتفاع أو انخفاض المجاميع بالشهادة الإعدادية ووفقاً لنسب النجاح في المحافظة، ونوفر لكم تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الجيزة.
تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 الجيزة بالدرجات
بلغت نسبة نجاح طلاب الإعدادية في محافظة الجيزة إلى 85.17%، والجميع الآن في انتظار معرفة درجات التنسيق التي سوف تحددها مديرية التربية والتعليم بالجيزة للالتحاق بالثانوية العامة، وقد اجتاز 1890318 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023، وأعداد الناجحين منهم وصلت إلى 1590726 من طلاب الشهادة الإعدادية الجيزة.
الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023
- تقديم طلب إنضمام للثانوية العامة ويتضمن الدمغات.
- صورتان من شهادة النجاح بالشهادة الإعدادية.
- البطاقة الصحية للطالب مع الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2023/2024.
- 2 عدد صورة من أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.
- صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب أو الطالبة (للأب والأم).
- بينما يجب تجهيز صورة شخصية للطالب مقاس 4×6 مكتوب عليه الأسم بالكامل.
- 2 عدد طابع مهن تعليمية.
- حافظة بلاستيكية وملف ورقي.
تنسيق الثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية 2023
- كما أبلغت وزارة التربية والتعليم مديري المدارس الثانوية في محافظة الجيزة.
- وذلك منذ العام الماضي بضرورة توجيه الطلاب للتقديم في التنسيق بالمدارس الثانوية العام والفني إلكترونياً.
- وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي المحدد لذلك.
- وعلى صعيد آخر تقوم المدارس بالبدء في استقبال طلبات تقديم الطلاب في التنسيق.
- وفقاً للحد الأدنى للقبول بالمدارس بعد الإعلان الرسمي عن درجات تنسيق الشهادة الإعدادية 2023.