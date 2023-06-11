أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-6-2023  للمستهلك والمزرعة| بكم سعر الفراخ البيضا والساسو | أسعار بيض المائدة

اسعار الدواجن اليوم الأحد 11- 6- 2023 ، سوف نقدم لكم الآن التقرير اليومي أسعار الفراخ البلدي والبيضاء وايضا الحمراء وفقا لتغييرات متابعات البورصة، يبحث المواطنين وربات البيوت لمعرفة اسعار الدواجن اليوم الأحد 11-يونيو الجاري, لذلك سنستعرض عبر تقريرنا لليوم بالإضافة إلى أسعار الفراخ بمختلف أنواعها أيضا متوسط اسعار البط والكتاكيت وكرتونة البيض في الأسواق.

اسعار الدواجن اليوم الأحد 11- 6- 2023

تختلف أسعار الدواجن في مصر بناءً على العديد من العوامل، مثل المنطقة والوقت ونوع الدجاج. ومن بين الأنواع الأكثر شيوعًا للدواجن في مصر:

الدجاج الفاخر

الدجاج البلدي

الدجاج الرومي

يتم تداول الدواجن في الأسواق المحلية بشكل حر، وتتحدد أسعارها بناءً على العرض والطلب والتكلفة وعوامل أخرى، وتوجد في مصر هيئات رسمية تنظم قطاع الدواجن، مثل الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تتابع سلامة الدواجن وجودتها وانتشار الأمراض الحيوانية.

كما توجد جمعيات ومنظمات تمثل مربي الدواجن في مصر، وتعمل على تنسيق جهودهم ومناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، وتطوير استراتيجيات لتحسين إنتاجية الدواجن وجودتها.

أسعار الدواجن اليوم السبت للمستهلك 11-6-2023

شهدت أسعار الدواجن اليوم في السوق المصري انحفاضاً ملحوظاً لم يشهد السوق من قبل، حيث انخفض سعر كليو الفراخ البيضاء، وسعر كيلو الفراخ البلدي، وكذلك سعر كيلو الأمهات وقد سجلت أسعار الدواجن اليوم السبت للمستهلك كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء “المزرعة “⇐ 71 جنيه، المستهلك⇐ 80 جنيه.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم “مزرعة”⇐ 63 جنيه، لتصل للمستهلك ⇐ 70 جنيه.

أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» اليوم “مزرعة” ⇐ 78 جنيه، بدلا من 81 جنيه،سعر المستهلك ⇐ 88 جنيه.

أسعار الدواجن البلدي اليوم بالمزرعة ⇐ 99 جنيه، سعر المستهلك ⇐ 105 جنيه.

أسعار البيض اليوم في مصر 11-6-2023

تختلف أسعار بيض المائدة في مصر بناءً على العديد من العوامل، مثل المنطقة والوقت ونوع البيض ومكان الشراء. ومن بين الأنواع الأكثر شيوعًا لبيض المائدة في مصر:

– بيض الدجاج البلدي

– بيض الدجاج الأحمر

– بيض الأبيض

وفيما يلي بعض الأسعار المتوقعة لبيض المائدة في مصر، ولكن يجب ملاحظة أن هذه الأسعار تقريبية وقد تختلف في بعض الأحيان:

– سعر كرتونة 30 حبة من بيض الدجاج البلدي 116 جنيهًا مصريًا.

– سعر كرتونة 30 حبة من البيض الأحمر45 جنيهًا مصريًا.

– سعر كرتونة 30 حبة من البيض البيض 103 جنيهًا مصريًا.

يمكن الحصول على هذه الأسعار من الأسواق والمتاجر المحلية في مصر، ويمكن أيضًا الحصول على أسعار أكثر تحديدًا من خلال الاتصال بالموردين المحليين أو مراكز البيع بالجملة.