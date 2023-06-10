ياتري السنادي من كام.. تنسيق الثانوية العامة 2023 القليوبية – القليوبية – المنوفية – الجيزة – قنا – المنيا

تنسيق الثانوية العامة 2023 القليوبية ازداد البحث حول التنسيق مع اقتراب انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي من الامتحانات للترم الثاني 2023، وذلك لمعرفة تنسيق دخول مدرسة الثانوية العامة، للتأهيل إلى مرحلة ما بعد الإعدادية لتحديد المسار، ويمكنك معرفة التفاصيل عن تنسيق الثانوية العامة عبر موقعنا تابعونا

تنسيق الثانوية العامة 2023 القليوبية

يتم الانتهاء من تصحيح الأوراق الخاصة بامتحانات الصف الثالث الإعدادي ثم يتم تحديد تنسيق الدخول لمدرسة الثانوية العامة لعام 2023، بالإضافة إلى تحدد نسبة النجاح للطلاب وعلى أساس ذلك يتم وضع تنسيق مدرسة الثانوية العامة.

ويعد تنسيق مدرسة الثانوية العامة في القليوبية لعام 2023 أكثر من 235 درجة حيث جاء في العام الماضي التنسيق للمرحلة الأولى من 240 درجة حتى انخفض للمرحلة الثانية ووصوله إلى 235 درجة.

حيث أشار إلى بعض المؤشرات لتنسيق الثانوية العامة بأنه قريب وأنه سوف يقدم على مراحل المرحلة الأولى كما حدث في السنة الماضية حيث يتم النزول تدريجيًا لاستيعاب الراغبين بها لتوفير الكثافة حتة تصل إلى 215 درجة كما حدث مسبقًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية لعام 2023

اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية من محافظ القليوبية للعام الدراسي وذلك بنسبة نجاح 80.67% وبذلك اعتمدت نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89% حيث تقدم بتهنئة الطالبات والطلاب الناجحين مع دوام التفوق والتقدم، حيث قدم الشكر الجزيل لهيئة العاملين و التدريس و لمديرية التربية والتعليم لمجهوداته المتميزة.

وقد أوضح عدد المتقدمون للامتحانات حوالي 98556 طالبة وطالبًا ونجح 78036 طالبة وطالبًا منهم.

وقد أدي هذا العام في الامتحان حوالي 102816 طالبة وطالبًا وذلك موزعين على حوالي 443 لجنة امتحانية ومنهم حوالي 431 لجنة 102057 طالبة وطالبًا للشهادة الإعدادية ومقسمين من لجنة رقم 1 حتى لجنة رقم 6 خاصة بطلاب مكفوفين وحوالي 5 لجان ل 43 خاصة بطلاب ضعاف السمع والصم أي حوالي 6 لجان للشهادة الإعدادية بحوالي 711 طالبة وطالبًا ويتم ذلك على مستوى حوالي 12 إدارة تعليمية في محافظة القليوبية في إطار مختلفة المدن والمراكز بها.

في النهاية نكون وضحنا تنسيق الثانوية العامة 2023 القليوبية والدرجات التي يتطلبها مدارس الثانوي العام القليوبية لعام 2023، حيث يتم الإعلان عن التنسيق عقب انتهاء فترة الامتحانات للصف الثالث الإعدادي.