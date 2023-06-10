“اعرف الكيلو قايم بكام؟؟”.. اسعار الاضاحي 2023 تسجل مفاجأة مع اقتراب حلول عيد الاضحى

اسعار الاضاحي 2023، بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الاضحى يتزايد البحث حول اسعار الاضاحي 2023 في السوق المصري من كافة الأنواع، وقد شهدت اسعار الأضحية خلال الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا بسبب ارتفع سعر الدولار واسعار الأعلاف، إلى أنها تراجعت مرة أخرى بواقع 15 جنيها في الكيلو خلال الساعات الماضية.

اسعار الاضاحي 2023

وقد اندهش التجار من تراجع اسعار الاضاحي 2023 بكافة أنواعها وانخفاضها بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك المرتبط بذبح اللحوم الحلال الحية وتوزيعها على الفقراء والمساكين، ليصبح سعر الكيلو الحي القائم كما يلي:

بلغ سعر كيلو العجول الحي 145 جنيها.

بلغ سعر كيلو الأغنام الحي 155 جنيها.

اسعار الاضاحي في مصر 2023

ووفقا لما أعلنته وزارة الزراعة فأن أسعار الاضاحي هذا العام تبدأ من 125 جنيها مع توافر الأضاحي بكميات كبيرة في الأسواق استعداد لقدوم عيد الاضحى، كما وفرت الوزارة في منافذها كيلو اللحوم البلدية المذبوحة بسعر 225 جنيها، وسعر كيلو اللحوم الضأن المذبوحة 250 جنيها.

سعر الاضاحي 2023

كما كشفت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أنّ أسعار الأضاحي 2023 من المتوقع أن تستمر في التراجع حاليا، فنجد أن أسعار الماشية قد تراجعت خلال هذا الأسبوع بشكل ملحوظ بواقع 15 جنيه ليسجل سعر الكيلو القائم 145 جنيها مقابل 160 جنيها الأسبوع الماضي.

موعد عيد الاضحى 2023

ووفقا للحسابات الفلكية من المقرر أن يكون موعد عيد الاضحى 2023 وأولى أيامه في يوم 28 من شهر يونيو الجاري، على أن تبدأ اجاة العيد الكبير لكافة الموظفين بداية من يوم عرفة الموافق 27 من الشهر نفسه ولمدة 5 أيام متواصلة لمن يعمل بالقطاع العام والخاص والبنوك.

متى صلاة عيد الاضحى 2023

– موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة: 6.21

– موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة: 6.22

– موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كفر الشيخ 6.20

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنيا 6.28