عاجل ورسميا ونهائيا.. تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

تنسيق الثانوية العامة 2023 من الأمور التي ينتظر الجميع معرفتها بعد إتمام امتحانات المرحلة الإعدادية وظهور نتائج الطلاب في مختلف محافظات الجمهورية، ومعرفة التنسيق أمر هام للطلاب وأولياء أمورهم من أجل تحديد مستقبلهم سواء في الدخول إلى الثانوية العامة الرسمية أو اللغات أو المدارس الخاصة، وعادة ما يظهر هذا التنسيق بعد أسبوع من ظهور النتيجة وخلال هذه الفترة يتنبأ المتخصصون في هذا المجال بنسبه التي تختلف من محافظة إلى أخرى، ومن خلال الجزء التالي من هذا المقال سنتعرف على هذا الموضوع بشكل تفصيلي.

تنسيق الثانوية العامة 2023

تختلف النسب التي يتحدد من خلالها تنسيق الثانوية العامة 2023 في المحافظات المختلفة وذلك وفق إجمالي مجاميع طلاب المدارس الخاصة بها، وقام بعض المختصون بطرح توقعاتهم عن تنسيق المحافظات المختلفة لتكون على النظام التالي:

تنسيق القبول في محافظة القاهرة هو 240 درجة كحد أدنى.

الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة في محافظة الجيزة هو 218 درجة.

يتوقع أن يكون تنسيق محافظة الإسماعيلية هو 205 كحد أدنى للقبول.

محافظة بور سعيد الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة فيها هو5 درجة.

تنسيق محافظة كفر الشيخ الأدنى يتراوح بين 252 إلى 255 درجة.

يتوقع أن يكون الحد الأدنى لتنسيق محافظة البحيرة هو ما بين 225 إلى 240 درجة.

قبول المرحلة الثانوية في محافظة الشرقية هو 220 درجة كحد أدنى للثانوية العامة، و 195 درجة لمدارس الخدمات، بينما تنسيق المدارس الخاصة هو 160 درجة.

تنسيق المرحلة الأولى في محافظة المنيا هو 240 درجة كحد أدنى، ويصل حد المرحلة الثانية إلى 230 درجة.

يتراوح تنسيق الثانوية العامة في محافظة الغربية بين 236 إلى 240 درجة.

من المتوقع أن يكون تنسيق المرحلة الأولى في محافظة القليوبية يتراوح بين 215 إلى 222 درجة.

موعد الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2023

قام المسؤولون في وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية بتوضيح الموعد المتوقع لظهور التنسيق الخاصة بالمرحلة الثانوية للعام الحالي 2023، والذي نص على أن الأمر يختلف من محافظة إلى أخرى وفق إنتهاء عملية التصحيح والمراجعة ويتم الإعلان عن الموعد من خلال المحافظ، ونسب القبول التي تعتمد على مجموع الدرجات الكلي البالغ 280 درجة، ويقوم كل محافظ بالإعلان عن الحد الأدنى في الثانوية العامة و التمريض أو الثانوية العسكرية بالإضافة إلى الثانوي الصناعي والزراعي و التجاري.