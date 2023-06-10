متى يبدأ تنسيق الثانوية العامة وما هى مؤشرات تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات؟ إليكم الجواب

للالتحاق بالمرحلة الثانوية يكون هناك تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات، والذي يختلف من محافظة لأخرى وعن تنسيق العام الماضي، وبعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ينتظر أولياء الأمور الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2023 والدبلومات الفنية، للبدأ في تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة للالتحاق بالمرحلة التعليمية الجديدة، ومن خلال هذا المقال يتم الإجابة عن السؤال الشائع خلال هذه الفترة متى يبدأ تنسيق الثانوية العامة؟، فتابعونا.

متى يبدأ تنسيق الثانوية العامة؟

فمن المقرر الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2023 بعد الانتهاء من الإحصاء التكراري المجمع لنتائج الشهادة الإعدادية، لوضع الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية، كما من المتوقع الإعلان عن تنسيق القبول في الثانوية العامة 2023 خلال الأسبوع القادم، ومن المتعارف عليه أن الحد الأدنى للتنسيق يرتبط بنسبة نجاح ودرجات الطلاب بشكل طردي، حيث كلما ارتفعت نسبة النجاح ترتفع نسبة التنسيق، وكلما انخفضت نسبة النجاح تنخفض نسبة التنسيق لكل محافظة على حدى.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات

واستناداً لتنسيق العام الماضي ودرجات الشهادة الإعدادية العام الحالي، من المتوقع أن يكون تنسيق الإعدادية جميع المحافظات كالتالـــــــــي: