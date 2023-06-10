متى يبدأ تنسيق الثانوية العامة وما هى مؤشرات تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات؟ إليكم الجواب
للالتحاق بالمرحلة الثانوية يكون هناك تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات، والذي يختلف من محافظة لأخرى وعن تنسيق العام الماضي، وبعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ينتظر أولياء الأمور الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2023 والدبلومات الفنية، للبدأ في تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة للالتحاق بالمرحلة التعليمية الجديدة، ومن خلال هذا المقال يتم الإجابة عن السؤال الشائع خلال هذه الفترة متى يبدأ تنسيق الثانوية العامة؟، فتابعونا.
متى يبدأ تنسيق الثانوية العامة؟
فمن المقرر الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2023 بعد الانتهاء من الإحصاء التكراري المجمع لنتائج الشهادة الإعدادية، لوضع الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية، كما من المتوقع الإعلان عن تنسيق القبول في الثانوية العامة 2023 خلال الأسبوع القادم، ومن المتعارف عليه أن الحد الأدنى للتنسيق يرتبط بنسبة نجاح ودرجات الطلاب بشكل طردي، حيث كلما ارتفعت نسبة النجاح ترتفع نسبة التنسيق، وكلما انخفضت نسبة النجاح تنخفض نسبة التنسيق لكل محافظة على حدى.
تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات
واستناداً لتنسيق العام الماضي ودرجات الشهادة الإعدادية العام الحالي، من المتوقع أن يكون تنسيق الإعدادية جميع المحافظات كالتالـــــــــي:
- جاء تنسيق الثانوية العامة في محافظة القاهرة العام الماضي للمرحلة الأولى 240 درجة أما المرحلة الثانية 235 درجة.
- أما تنسيق الثانوية العامة في محافظة الجيزة العام السابق 218 درجة، ومن المحتمل أن يزيد هذا العام درجة أو درجتين.
- بينما تنسيق الثانوية العامة محافظة الإسكندرية العام الماضي 235 درجة.
- كما جاء تنسيق الثانوية العامة محافظة البحيرة العام الماضي 240 درجة.
- وتنسيق الثانوية العامة محافظة القليوبية العام السابق المرحلة الأولى 240 درجة والمرحلة الثانية 235 درجة.
- أما تنسيق الثانوية العامة المنوفية العام الماضي 230 درجة.
- بينما تنسيق محافظة الغربية للثانوية العامة العام الماضي 236 درجة.
- ودرجات تنسيق الثانوية العامة محافظة كفر الشيخ العام الماضي 252 درجة.
- كما جاء تنسيق الثانوية العامة محافظة الدقهلية العام الماضي 250 درجة.
- وتنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة دمياط متوقع أن يكون بين 230 إلى 240 درجة.
- بينما تنسيق محافظة الشرقية للثانوية العامة 220 درجة.
- أما تنسيق الثانوية العامة محافظة الإسماعيلية 230 درجة.
- وتنسيق الثانوية العامة بورسعيد هو 244.5 درجة.
- بينما تنسيق الثانوية العامة سوهاج هو 258 درجة.
- كما جاء تنسيق المنيا المرحلة الأولى 240 درجة والمرحلة الثانية 230 درجة.