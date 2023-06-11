AL AHLY vs WYDAD | تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي اليوم 11 / 6 / 2023 اياب نهائي دوري أبطال أفريقيا
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي، يبحث الكثير من محبي كرة القدم بالوطن العربي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي المصري ونظيرة الوداد المغربي وإستطاع الاهلي في لقاء الذها أن يحقق الفوز بهدفين دون رد ويعمل في الإياب الي تحقيق الفوز والحصول علي البطولة الحادية عشر لقاء سيكون ناري للغاية ويريد الجميع من جماهير النادي الاهلي بالوطن العربي مشاهدة تلك المباراة مجاناً علي القمر الصناعي نايل سات ونعمل عبر موقعنا البديل لتوفير تلك القنوات الناقلة مجاناً .
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد
وجدير ان في مباراة الذهاب إستطاع النادي الاهلي المصري ان يحقق الفوز علي حساب نادي الوداد بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح الوداد ولكن انتهت تلك المباراة لصالح الاهلي المصري علي ملعبة ولكن علي الاهلي ان يسجل هدف او اكثر في مباراة اليوم من اجل التتويج بالقلب ولحافظ علي نظافة شباكة حيث احرز الهدف الاولي بيرسي تاو والثاني جاي عن طريق الفولت العالي كهربا.
- Bein Sports 4 الجديد 2023
- تردد القناة على 12054.
- معدل الترميز على 27500. الاستقطاب عمودي.
- معامل تصويب الخطأ ⅔.
- تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة:11681.
- استقبلها على معامل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي H.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
تردد قناة الرياضية المغربية TNT المفتوحة الجديدة
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل التصحيح
|معامل الترميز
|قناة الرياضية المغربية tnt
|نايل سات
|11157
|راسي
|4\3
|27500
|قناة الرياضية المغربية tnt
|نايل سات
|11476
|راسي
|3/4
|27500
|قناة الرياضية المغربية tnt
|نايل سات
|11513
|راسي
|3/4
|27500
|قناة الرياضية المغربية tnt
|عرب سات
|12683
|راسي
|3/4
|27500
|قناة الرياضية المغربية tnt
|هوت بيرد
|10872
|راسي
|3/4
|27500
تردد قناة الحرامي الرياضية سبورت على نايل سات
القمر الصناعي: قمر سات.
التردد: 10815.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
كيفية تنزيل قناة الحرامي سبورت
وسوف تنقل مواجهة الأهلي المصري ونادي الوداد المغربي مجاناً علي قناة الحرامي الرياضية الناقل الحصري لكافة البطولات العالمية مجاناً بدون تشفير.
1- الضغط على كلمة Menu في الريموت.
2- اختار التركيب ثم التثبيت اليدوي.
3- اختار القمر الصناعي نايل سات.
4- كتابة تردد الحرامي 10815.
5- الوصول للقناة والضغط على زر حفظ.