AL AHLY vs WYDAD | تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي اليوم 11 / 6 / 2023 اياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي، يبحث الكثير من محبي كرة القدم بالوطن العربي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي المصري ونظيرة الوداد المغربي وإستطاع الاهلي في لقاء الذها أن يحقق الفوز بهدفين دون رد ويعمل في الإياب الي تحقيق الفوز والحصول علي البطولة الحادية عشر لقاء سيكون ناري للغاية ويريد الجميع من جماهير النادي الاهلي بالوطن العربي مشاهدة تلك المباراة مجاناً علي القمر الصناعي نايل سات ونعمل عبر موقعنا البديل لتوفير تلك القنوات الناقلة مجاناً .

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد

وجدير ان في مباراة الذهاب إستطاع النادي الاهلي المصري ان يحقق الفوز علي حساب نادي الوداد بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح الوداد ولكن انتهت تلك المباراة لصالح الاهلي المصري علي ملعبة ولكن علي الاهلي ان يسجل هدف او اكثر في مباراة اليوم من اجل التتويج بالقلب ولحافظ علي نظافة شباكة حيث احرز الهدف الاولي بيرسي تاو والثاني جاي عن طريق الفولت العالي كهربا.

Bein Sports 4 الجديد 2023

تردد القناة على 12054.

معدل الترميز على 27500. الاستقطاب عمودي.

معامل تصويب الخطأ ⅔.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة:11681.

استقبلها على معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة الرياضية المغربية TNT المفتوحة الجديدة

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل التصحيح معامل الترميز قناة الرياضية المغربية tnt نايل سات 11157 راسي 4\3 27500 قناة الرياضية المغربية tnt نايل سات 11476 راسي 3/4 27500 قناة الرياضية المغربية tnt نايل سات 11513 راسي 3/4 27500 قناة الرياضية المغربية tnt عرب سات 12683 راسي 3/4 27500 قناة الرياضية المغربية tnt هوت بيرد 10872 راسي 3/4 27500