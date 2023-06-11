نزل تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي (AL AHLY vs WYDAD ) نهائي دوري أبطال أفريقيا
القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي، يلتقي النادي الأهلي المصري بنظيرة المغربي في مواجهة ستكون من أجل تحديد من سيكون البطل ويريد الكثير متابعة تلك المباراة الهامة والقوية حيث يحصل النادي الأهلي في حالة الفوز بالمغرب علي الوداد علي البطولة الحادية عشر من دوري ابطال افريقيا ويريد ان يفرح الجماهير العاشقة للكيان والحصول علي البطولة ومن خلال موقعنا نعمل علي توفير تردد قنوات مجانية تنقل تلك المباراة التي ينتظرها الملايين حول العالم والوطن العربي بالاخص.
القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي
ويدخل نادي الاهلي المصري مباراة اليوم حامل الفوز في مباراة الذهاب علي ملعبة بهدفين مقابل هدف ولكن في مباراة الاياب ستقام علي ارض الخصم ويسعي من اجل تحقيق الفوز المستحق في تلك المباراة والحفاظ علي شباكة من التسجيل من جانب نادي الوداد الرياضي .
القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا
وفي حالة دخول الأهلي المصري تلك المباراة إستطاع ان يقوم بتسجيل هدفين في البداية سيكون الامر مستحيل علي الوداد بالعودة مرة أخري بالمباراة ويتوج الأهلي بالبطولة رسيماً، وجدير ان المواجهة لن تكون سهله ابداً علي الاهلي وذلك بسبب ان المواجهة ستكون مقامة علي أرضية ملعب الوداد المغربي .
القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا بدون تشفير
تردد قناة الحرامي الرياضية الجديد
- التردد: 10815
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- اسم القناة: Elhrame
Bein Sports 4 الجديد 2023
- تردد القناة على 12054.
- معدل الترميز على 27500. الاستقطاب عمودي.
- معامل تصويب الخطأ ⅔.
تردد قناة اون سبورت HD الجديد 2020 On Sport على النايل سات الرياضية المصرية
- القمر نايل سات
- التردد 10853
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب أفقي
تردد قناة الرياضية المغربية hd3 Arryadia المغربية TNT المفتوحة الجديدة
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل التصحيح
|معامل الترميز
|قناة الرياضية المغربية tnt
|نايل سات
|11157
|راسي
|4\3
|27500
|قناة الرياضية المغربية tnt
|نايل سات
|11476
|راسي
|3/4
|27500
|قناة الرياضية المغربية tnt
|نايل سات
|11513
|راسي
|3/4
|27500
|قناة الرياضية المغربية tnt
|عرب سات
|12683
|راسي
|3/4
|27500
|قناة الرياضية المغربية tnt
|هوت بيرد
|10872
|راسي
|3/4
|27500
تردد قناة الوطنية 1 التونسية
|القمر
|التردد
|المدار
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|نايل سات
|10795 (v)
|7.0°W
|27500
|عمودي
|5/6
|نايل سات
|11658 (v)
|3/47.0°W
|27500
|عمودي
|2/3
|عرب سات
|11727 (h)
|26.0°E
|27500
|أفقي
|5/6
|عرب سات
|12643 (h)
|26.0°E
|27500
|أفقي
|5/6
|هوت بيرد
|12149 (v)
|13.0°E
|27500
|عمودي