عربي و دولي

نزل تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي (AL AHLY vs WYDAD ) نهائي دوري أبطال أفريقيا

علي ابو مازنمنذ 7 دقائق
0

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي، يلتقي النادي الأهلي المصري بنظيرة المغربي في مواجهة ستكون من أجل تحديد من سيكون البطل ويريد الكثير متابعة تلك المباراة الهامة والقوية حيث يحصل النادي الأهلي في حالة الفوز بالمغرب علي الوداد علي البطولة الحادية عشر من دوري ابطال افريقيا ويريد ان يفرح الجماهير العاشقة للكيان والحصول علي البطولة ومن خلال موقعنا نعمل علي توفير تردد قنوات مجانية تنقل تلك المباراة التي ينتظرها الملايين حول العالم والوطن العربي بالاخص.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي

ويدخل نادي الاهلي المصري مباراة اليوم حامل الفوز في مباراة الذهاب علي ملعبة بهدفين مقابل هدف ولكن في مباراة الاياب ستقام علي ارض الخصم ويسعي من اجل تحقيق الفوز المستحق في تلك المباراة والحفاظ علي شباكة من التسجيل من جانب نادي الوداد الرياضي .

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا

وفي حالة دخول الأهلي المصري تلك المباراة إستطاع ان يقوم بتسجيل هدفين في البداية سيكون الامر مستحيل علي الوداد بالعودة مرة أخري بالمباراة ويتوج الأهلي بالبطولة رسيماً، وجدير ان المواجهة لن تكون سهله ابداً علي الاهلي وذلك بسبب ان المواجهة ستكون مقامة علي أرضية ملعب الوداد المغربي .

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا بدون تشفير

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير
عربسات 12523 أفقي 27500 3/4 مفتوحة
نايلسات 11678 عمودي 27500 5/6 مفتوحة
نايل سات 11054 عمودي 27500 2/3 غير مشفرة

تردد قناة الحرامي الرياضية الجديد

  • التردد: 10815
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: أفقي
  • اسم القناة: Elhrame

Bein Sports 4 الجديد 2023

  • تردد القناة على 12054.
  • معدل الترميز على 27500. الاستقطاب عمودي.
  • معامل تصويب الخطأ ⅔.

تردد قناة اون سبورت HD الجديد 2020 On Sport على النايل سات الرياضية المصرية

  • القمر نايل سات
  • التردد 10853
  • معدل الترميز 27500
  • الاستقطاب أفقي

تردد قناة الرياضية المغربية hd3 Arryadia المغربية TNT المفتوحة الجديدة

القناةالقمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل التصحيحمعامل الترميز
قناة الرياضية المغربية tntنايل سات11157راسي4\327500
قناة الرياضية المغربية tntنايل سات11476راسي3/427500
قناة الرياضية المغربية tntنايل سات11513راسي3/427500
قناة الرياضية المغربية tntعرب سات12683راسي3/427500
قناة الرياضية المغربية tntهوت بيرد10872راسي3/427500

تردد قناة الوطنية 1 التونسية

القمرالترددالمدارمعدل الترميزالاستقطابFEC
نايل سات10795 (v)7.0°W27500عمودي5/6
نايل سات11658 (v)3/47.0°W27500عمودي2/3
عرب سات11727 (h)26.0°E27500أفقي5/6
عرب سات12643 (h)26.0°E27500أفقي5/6
هوت بيرد12149 (v)13.0°E27500عمودي

 

الوسوم
علي ابو مازنمنذ 7 دقائق
0
صورة علي ابو مازن

علي ابو مازن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى