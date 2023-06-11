نزل تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي (AL AHLY vs WYDAD ) نهائي دوري أبطال أفريقيا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي، يلتقي النادي الأهلي المصري بنظيرة المغربي في مواجهة ستكون من أجل تحديد من سيكون البطل ويريد الكثير متابعة تلك المباراة الهامة والقوية حيث يحصل النادي الأهلي في حالة الفوز بالمغرب علي الوداد علي البطولة الحادية عشر من دوري ابطال افريقيا ويريد ان يفرح الجماهير العاشقة للكيان والحصول علي البطولة ومن خلال موقعنا نعمل علي توفير تردد قنوات مجانية تنقل تلك المباراة التي ينتظرها الملايين حول العالم والوطن العربي بالاخص.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي

ويدخل نادي الاهلي المصري مباراة اليوم حامل الفوز في مباراة الذهاب علي ملعبة بهدفين مقابل هدف ولكن في مباراة الاياب ستقام علي ارض الخصم ويسعي من اجل تحقيق الفوز المستحق في تلك المباراة والحفاظ علي شباكة من التسجيل من جانب نادي الوداد الرياضي .

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا

وفي حالة دخول الأهلي المصري تلك المباراة إستطاع ان يقوم بتسجيل هدفين في البداية سيكون الامر مستحيل علي الوداد بالعودة مرة أخري بالمباراة ويتوج الأهلي بالبطولة رسيماً، وجدير ان المواجهة لن تكون سهله ابداً علي الاهلي وذلك بسبب ان المواجهة ستكون مقامة علي أرضية ملعب الوداد المغربي .

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا بدون تشفير

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير عربسات 12523 أفقي 27500 3/4 مفتوحة نايلسات 11678 عمودي 27500 5/6 مفتوحة نايل سات 11054 عمودي 27500 2/3 غير مشفرة

تردد قناة الحرامي الرياضية الجديد التردد: 10815

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

اسم القناة: Elhrame

Bein Sports 4 الجديد 2023 تردد القناة على 12054.

معدل الترميز على 27500. الاستقطاب عمودي.

معامل تصويب الخطأ ⅔.

تردد قناة اون سبورت HD الجديد 2020 On Sport على النايل سات الرياضية المصرية

القمر نايل سات

التردد 10853

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

تردد قناة الرياضية المغربية hd3 Arryadia المغربية TNT المفتوحة الجديدة

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل التصحيح معامل الترميز قناة الرياضية المغربية tnt نايل سات 11157 راسي 4\3 27500 قناة الرياضية المغربية tnt نايل سات 11476 راسي 3/4 27500 قناة الرياضية المغربية tnt نايل سات 11513 راسي 3/4 27500 قناة الرياضية المغربية tnt عرب سات 12683 راسي 3/4 27500 قناة الرياضية المغربية tnt هوت بيرد 10872 راسي 3/4 27500

تردد قناة الوطنية 1 التونسية