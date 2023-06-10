شلون اعرف اسمي في الرعاية الاجتماعية العراق آخر وجبة ؟ .. تابع المقال لمعرفة المزيد

كان بحب المواطنين العراقيين عن إجابة سؤال شلون اعرف اسمي في الرعاية الاجتماعية العراق آخر وجبة ، كبير للغاية، إذ أنهم يريدون معرفة طريقة الاستعلام عن قبولهم في الرعاية الاجتماعية العراق التي تقدموا بطلب إلكتروني، للحصول عليها، إذ أنه يمكن الاستعلام عنها أيضًا إلكترونيًا، عن طريق جملة من الخطوات البسيطة المتوفرة من جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

شلون اعرف اسمي في الرعاية الاجتماعية العراق آخر وجبة

من الممكن الولوج إلى الموقع الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية، واتباع الخطوات التالية:

أولًا: الانتقال إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثانيًا: النقر على أيقونة “الرعاية الاجتماعية”.

ثالثًا: النقر على أيقونة “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

رابعًا: كتابة المعلومات اللازمة بشكل صحيح.

خامسًا: النقر على أيقونة “أسماء المشاركين الجدد”.

أخيرًا: ستظهر أمامك أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية

لقد تم توفير رابطًا إلكترونيًا متعلق بالاستعلام عن الأسماء التي تم قبولها بالرعاية الاجتماعية العراق، من جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إذ أنه يمكن بسهولة معرفة تلك الأسماء، عن طريق الدخول على رابط الوزارة الرسمي والإلكتروني، الذي تم تخصيصه للمواطنين لمعرفة أسمائهم في الرعاية، ومن الجدير بالذكر أن هذا الدعم المقدم من جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يكون مخصص لفئات محددة من المواطنين العراقيين، كذلك أن هناك شروط لازمة للاستفادة منه، من ضمن تلك الشروط، الجنسية العراقية، وكذلك عدم وجود تأمين صحي للمواطن، وأن يكون الراتب محدود، وغيرهم من الشروط الأخرى.