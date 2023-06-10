كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023 ؟ .. هتعرف الآن كل التفاصيل

يواصل البحث عن معرفة الطريقة التي بواسطتها يمكن الاطلاع على أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023 ، جميع الأشخاص الذين سجلوا بالرعاية، ويترقبون النتيجة الخاصة بالتسجيل، فقد أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إمكانية التعرف على هذه الأسماء في الوقت الجاري، بواسطة خطوات سلسة يتم السير عليها، للتعرف على جميع الأسماء المقبولة في هذه الرعاية.

كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023

يمكن الآن الاطلاع على أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023 ، عن طريق إلقاء نظرة على الخطوات التي وضعتها الوزارة للاستعلام عن الأسماء، واتباعها، وهي:

أولًا: الانتقال إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعي، بالضغط هنا.

ثانيًا: النقر على عبارة “منصة مظلتي آخر وجبة العراق”.

ثالثًا: انقر على زر “أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة”.

رابعًا: أضف جميع المعلومات اللازمة التي تتعلق بك، وذلك بالخانات الصحيحة لها.

خامسًا: عليك النقر على عبارة “الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

سادسًا: سوف تجد جميع التفاصيل التي تخص أسماء الرعاية الاجتماعية.

من يستحق التسجيل في الرعاية الاجتماعية العراق

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوضيح الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية العراق، حيث أن هذه الفئات هي: