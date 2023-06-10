“رابط شغال” طريقة التعرف على  أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023 “اعرف من هنا”

إلى هذا الوقت الجاري يكون البحث من قبل ملايين الأشخاص حول كيفية الاطلاع على أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023 ، على للغاية، وهذا من جانب عدد لا يعد ولا يحصى من الأشخاص الذين سجلوا وتقدموا بطلب للحصول على تلك الرعاية إلكترونيًا، إذ أنه من الممكن الآن معرفة الأسماء المشمولة في تلك الرعاية بصورة إلكترونية بكل سهولة، عبر اتباع جملة الخطوات التي تم وضعها من جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

طريقة التعرف على أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طريقة يمكن بواسطتها معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023 ، وهي كما يلي:

أولًا: قم بزيارة رابط موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن طريق النقر على هذا الرابط.

ثانيًا: انتقل لمنصة مظلتي الوجبة الأخيرة.

ثالثًا: اضغط على خانة الرعاية الاجتماعية.

رابعًا: اضغط على خانة أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية.

خامسًا: سجل البيانات المطلوبة في مكانها المخصص لها.

سادسًا: اضغط على زر «استعلام عن أسماء المقبولين الجدد في الرعاية الاجتماعية»

أخيرًا: سترى جميع الأسماء الخاصة بالمشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية، آخر وجبة.

الفئات المستحقة في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإشارة إلى أن هناك فئات محددة لا تكون مستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية العراقية، الوجبة التاسعة، حيث أن من ضمن تلك الفئات: