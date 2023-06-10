“من هنا” رابط معرفة الأسماء الجدد في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة ومعرفة كشف الأسماء 2023

استفسر الأشخاص الذين تقدموا للرعاية الاجتماعية عن رابط معرفة الأسماء الجدد في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة ، فقد وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ذلك الرابط، ليقوم بالتسجيل على جميع المواطنين الخدمة الإلكترونية التي تتعلق بمعرفة الكشوفات التي تتعلق بالرعاية الاجتماعية، ومن المعروف أن التسجيل بالرعاية يتطلب شروط محددة، سوف ترفقها لكم بالسطور المقبلة.

رابط معرفة الأسماء الجدد في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

أشخاص كثيرة ممن قدموا طلب للاستفادة من الرعاية الاجتماعية العراق، الوجبة الأخيرة، يبحثون عن رابط معرفة الأسماء الجدد في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة ، فهذا الرابط يمكنهم من الاطلاع على اسمهم، في حالة القبول بالرعاية الاجتماعية، ولكن لا بد من السير على الخطوات التالية، عقب الانتقال إلى الرابط الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية:

في البداية، يتم الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

بعد ذلك، يتم انتقاء “أسماء الرعاية الاجتماعية العراق”.

بعدها يتم انتقاء رقم الوجبة، وهي “التاسعة”.

بعد ذلك، يتم الضغط على “استعلام”، لتظهر أمامك الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

أخيرًا، ابحث عن اسمك، في خانة البحث، وإن تم قبولك، فسوف يظهر لك مباشرًة.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية العراقية

أرفقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الشروط الخاصة بالرعاية الاجتماعية العراق، وقد جاء من بينها: