“بشرى سارة” وزارة المالية تحدد موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين ليكون في هذا الموعد!

بعدما قام المعلمون بإنهاء الامتحانات الخاصة بصفوف النقل، وكذلك الشهادة الاعدادية في كافة محافظات الجمهورية، قاموا بالتساؤل عن موعد صرف مكافأة الامتحانات ، كما أن هذا عقب الإعلان من جانب العاملين أن المكافأة تم صرفها، والبعض يقول إن هذه المكافأة لم يحصلوا عليها، لهذا قامت وزارة المالية بحسم هذا الحمل بخصوص كل ما يتعلق بمكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين، فيمكن الاستعلام عنها إلكترونيًا.

موعد صرف مكافأة الامتحانات

تعد مكافأة الامتحانات من بين الحوافز التي تتعلق بالمعلمين والتي ينالها كافة المعلمين في خبراتهم ودرجاتهم المختلفة، بكافة المحافظات، وفي المعتاد يتم صرف تلك المكافأة التي تتعلق بالامتحانات بشهر اغسطس سنويًا، لكن تلك السنة هناك تبكير مما أدى إلى تساؤل المعلمين عن الموعد الأساسي لصرفها، فمن الجدير بالذكر أن وزارة المالية بالتزامن مع وزارة التربية والتعليم أعلنت عن طرح الموعد الخاص بالصرف، فقد بدأ منذ اليوم الموافق من 7 يونيو 2023 الذي مضى.

خطوات الاستعلام عن مكافأة الامتحانات للمعلمين

من الممكن أن تستعلم عن مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين بكل سهولة الآن، من خلال اتباع الخطوات التالية: