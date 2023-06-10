اتفرج ببلاش.. القنوات الناقله لمباراه الاهلي والوداد المغربي في نهائي أفريقيا 2023 جوده عاليه HD بدون تقطيع

القنوات الناقله لمباراه الاهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 وموعد المباراة وتشكيل الفريقين وأهم اللاعبين المشاركين في المباراة والغائبين عنها، كلها تفاصيل هامة حول مباراة الأهلي والوداد المغربي يريد الجماهير التعرف عليها، خاصة مع اقتراب موعد المباراة المصيرية وهي مباراة لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، وهذه التفاصيل كاملة نتعرف عليها عبر موقعنا البديل.

القنوات الناقله لمباراه الاهلي والوداد

زعمت بعض الفضائيات أنها ستكون ضمن القنوات الناقله لمباراه الاهلي والوداد المغربي يوم الأحد الرابع من يونيو للعام الحالي 2023، لكن بعضها غير موثوق به أنه سوف ينقل موقعة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي الموثوق بها هي قناة بي إن سبورت إتش دي، حيث تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية حقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا في السنوات الأخيرة وهذا العام.

وحددت شبكة القنوات القطرية الشهيرة قناة بي إن سبورت الرياضية 4 إتش دي لتكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي مساء الأحد المقبل 4-6-2023، على أن يكون معلق المباراة هو التونسي عصام الشوالي على القناة الصوتية الأولى، والمعلق حسن العيدروس على القناة الصوتية الثانية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

أعلنت قناة المغربية أنها سوف تكون القناة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومباراة حسم اللقب رسمياً، خاصة أن القناة قامت بنقل عدة مباريات للأندية المغربية في البطولة ومنها فريق الوداد والرجاء وغيرهم، كما نقلت بعض المباريات للأندية المغربية في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبالتالي أصبحت ضمن القنوات الناقلة لمباراه الاهلي والوداد المغربي الأحد المقبل.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، وأن المباراة سوف تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد الرابع من يونيو بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السُّعُودية ومكة المكرمة.