“شجع واتفرج من غير مليم”.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان في نهائي دوري ابطال اوروبا 2023 على جميع الاقمار

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان، الالاف من عشاق كرة القدم يكثفون البحث خلال تلك الساعات حول القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان التي من المقرر أن تقام مساءا اليوم السبت ضمن منافسات نهائي دوري ابطال اوروبا 2023، بعدما نجح كلا الفريقين في إقصاء المنافسين والوصول إلى المرحلة الأخيرة، واليوم سنقدم لكم تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مان سيتي والانتر على كافة الأقمار الصناعية لتتابعها بأعلى جودة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان

اليكم جدول به تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان في نهائي دوري ابطال اوروبا 2023 مجانا على جميع الاقمار، حيث تمكنت قنوات بي ان سبورت الرياضية من الحصول على حقوق بث المباراة، ولكن تلك القناة تتطلب منك دفع رسوم مالية لمتابعة ما يعرض على شاشتها، واليكم قائمة قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة المان سيتي وانتر ميلان:

القناة التردد الأستقطاب الترميز تصويب الخطأ القمر الصناعي Switzerland HD +3 11096 H 30.000 3/4 Hot Bird 13 C Arena Sports 1 Croatia 11.678 H 30.000 3/4 Eutelsat 16 A BT Sport 1 HD 11.386 V 29.500 8/9 Astra 2 E Club RTL Belgium 10.930 H 30.000 2/3 Hot bird 13 C HRT 2 Croatia HD 11.471 H 30.000 3/4 Eutelsat 16 A MEGA Hellas 11.823 H 27500 3/4 Hot bird 13 b TF1 Suisse HD 11.526 H 29.700 2/3 Hot bird 13 C TV3 Dansk HD 11.823 V 27500 3/4 Astra 4 A TVP 1 Poland HD 11.449 H 27.500 3/4 Hot bird 13 C

موعد مباراة مانشيستر سيتي وانتر ميلان

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشيستر سيتي وانتر ميلان في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والمملكة السعودية، الحادية عشر بتوقيت الامارات، وقد تأهل المان سيتي إلى تلك المباراة بعد أن تخطى عقبة البطل التاريخي لتلك البطولة فريق ريال مدريد بخماسية مقابل هدف بمجموع المباراتين، أما فريق انتر ميلان فقد تأهل لنهائي دوري الابطال عد أن حقق فوزاً مثيراً على فريق ميلان بثلاثية نظيفة.