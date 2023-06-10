بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية يبحث عدد كبير من الأفراد عن تنسيق التمريض العسكرى 2023 من أجل إتمام عملية التقديم لأولادهم في التمريض العسكري خاصة بعد فتح باب التقديم في التمريض العسكرى من قبل المعهد الفني الصحي التابع للقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية.

تنسيق التمريض العسكرى 2023

قامت الجهات المسؤولة في التمريض العسكرى بوضع عدد من الشروط والأحكام التي يستطيع بموجبها أي طالب التقديم والالتحاق بالتمريض العسكرى وكان من أهم هذه الشروط :

يجب أن يكون الطالب المتقدم او الطالبة مصري الجنسية أي من أب وأم مصريين.

أن يكون الفرد المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية.

يشترط أن لا يتجاوز سن الفرد المقدم عن ثمانية عشر عاما.

يجب أن لا يتعدى سن الفتاة المقدمة عن واحد وعشرين عاما.

تقديم وثيقة النجاح في الشهادة الاعدادية ويجب أن تتجاوز نسبة النجاح في اللغة الانجليزية السبعين في المائة.

الحصول على توقيع ولى الأمر وموافقته على عدم عدم زواج طالبة المقدمة خلال فترة الدراسة.

المستندات والأوراق المطلوبة

يسعى عدد كبير من أولياء الأمور في مختلف محافظات جمهوريه مصر العربيه الى معرفة تنسيق التمريض العسكري هذا العام 2023 من اجل التقديم لأولادهم والحقهم بالتمريض العسكري والاستمتاع بمميزات الدراسة والعمل في التمريض العسكري ولكن هناك بعض المستندات والأوراق المطلوبة التي يجب على جميع الطلاب توفيرها بنسخ اصليه لإتمام عملية التقديم مكان من أهم المستندات والأوراق المطلوبة:

تقديم أصل شهادة ميلاد الطالب او الطالبه المقدمة مطبوعة عن طريق الكمبيوتر وتقديم نسخة مصورة من هذه الشهاده.

تقديم نموذج جنز واحد نموذج 6 للطلاب الذكور.

تقديم نموذج تجنيد رقم 9 للطلاب الذكور ولابد من ختم هذا النموذج من الجهات المختصة بالتجنيد والتعبئه.

تقديم صورة البطاقة الشخصية للطالب وتقديم أصل بطاقة الرقم القومي للطالب.

تقديم صور شخصية للطالب المتقدم أو الطالب بخلفية بيضاء يجب ألا يقل عدد الصور عن ثمانية صور شخصيه واضحه.

تقديم شهادة الفيش والتشبيه أي ما يعرف بـ الصحيفة الجنائية لكل من الطالب وولي الأمر من أجل التأكد من سلامة الطالب وولي الأمر من أي شبهة جنائية.

تقديم شهادة اجتياز المرحله الاعداديه بنجاح ويجب ان تكوني الشهادة مختومة بختم المدرسة التي درس فيها الطالب.

تنسيق التمريض العسكرى

يبحث عنه عدد كبير من الأفراد داخل جمهوريه مصر العربيه من اجل التقديم لاولادهم في التمريض العسكري والاستفادة بجميع مميزات الدراسة والعمل في التمريض العسكري وذلك بعد تطبيق الشروط والاحكام.