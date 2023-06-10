ازاي تسجل في منحة العمالة الغير منتظمة لأول مرة للحصول على 1000 جنيه من الموبايل بالرقم القومي.. دخل أسمك حالًا

توجد حاجة ملحة لرابط جديد يتيح للمواطنين تسجيل وتحديث بيانات العمالة الغير منتظمة في عام 2023، يشمل ذلك العمال الذين يسعون للتسجيل للمرة الأولى، وذلك للحصول على منحة شهرية قدرها 1000 جنيه، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأسيس صندوق الإعانة الطارئة للعمالة الغير منتظمة في مصر، تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص الرئيس السيسي على توفير جميع سبل الرعاية اللازمة لهؤلاء العمال، سواء من خلال المنحة المالية الشهرية بقيمة 1000 جنيه، أو الرعاية الاجتماعية والرعاية الطبية التي يستحقونها. تقدم وزارة القوى العاملة حزمة متكاملة من الدعم المالي والرعاية الصحية للعمالة الغير منتظمة المسجلة لديها.

منحة العمالة الغير منتظمة

تثير هذه الخطوة استفسارات الآلاف من العمال حول كيفية تسجيل بياناتهم كعمال غير منتظمين عبر الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، وأيضًا موعد صرف المنحة الشهرية بقيمة 1000 جنيه، لذا، تسلط القاهرة 24 الضوء على جميع التفاصيل المتعلقة بتسجيل العمالة الغير منتظمة للمرة الأولى في عام 2023، بالإضافة إلى توفر رابط جديد لتسجيل وتحديث بيانات منحة العمالة الغير منتظمة.

تسجيل العمالة الغير منتظمة لأول مرة 2023 من الموبايل

لتسجيل منحة العمالة الغير منتظمة لأول مرة في عام 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية من خلال هاتفك المحمول:

افتح موقع وزارة القوى العاملة. اختر خيار تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة. أدخل رقمك القومي في الحقل المخصص. قم بتسجيل بيانات المهنة والرقم التأميني الخاصة بك. اكتب معلومات السكن الخاصة بك. بمجرد الانتهاء، اضغط على زر التسجيل.

خطوات وكيفية التقديم في منحة العماله الغير منتظمة

تجربة تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة تتضمن عدة خطوات. إليك الإرشادات لإكمال عملية التسجيل بسهولة:

قم بفتح رابط التسجيل المخصص لمنحة العمالة الغير منتظمة.

ابدأ عملية التسجيل عن طريق الضغط على خيار “إنشاء حساب جديد”.

قم بإدخال رقم بطاقة الرقم القومي.

قم بإدخال تاريخ الميلاد الخاص بك.

قم بتحديد الموقف التأميني الخاص بك لإكمال تسجيل العمالة الغير منتظمة.

أدخل معلوماتك الشخصية، بما في ذلك الأسماء الكاملة والمهنة، لإكمال تسجيل العمالة الغير منتظمة.قم بتحديد الموقف الخاص بك من التجنيد.

أدخل الحالة الاجتماعية والعنوان ورقم الهاتف المحمول الخاص بك لإكمال تسجيل العمالة الغير منتظمة.

في النهاية، قم بالضغط على زر “حفظ” لإتمام عملية تسجيل العمالة الغير منتظمة.

هذه الخطوات تعكس إجراءات التسجيل المطلوبة لتسجيل العمالة الغير منتظمة بطريقة حصرية وليست متاحة عبر الإنترنت.