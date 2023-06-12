تخفيضات.. أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين في جميع محلات الصاغة بالمصناعية

تتأثر أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت بتطورات الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية, بالإضافة إلى عوامل محلية, وقد شهدت السوق الأردني ارتفاعا في أسعار الذهب خلال الأسابيع الأخيرة. وفيما يلي نوضح اسعار الذهب بالتفصيل، ويرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير في الأيام القادمة على أثر العرض والطلب فى اسواق الأردن والعالم.

أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت

تشهد الأردن تغيرات في أسعار الذهب، حيث تتفاوت بين الأماكن والمدن المختلفة، وللحصول على السعر الأفضل، يجب المتابعة المستمرة والمقارنة بين العروض المختلفة.

فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط 106.70 دينارًا أردنيًا.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط 97.71 دينارًا أردنيًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط 93.21 دينارًا أردنيًا.

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط 80.03 دينارًا أردنيًا.

أما سعر الأوقية من الذهب فبلغ 3,318.11 دينارًا أردنيًا في الأردن اليوم.

توقعات أسعار الذهب في الأردن

تتوقع أسعار الذهب في الأردن اليوم أن تشهد انخفاضًا بسيطًا بسبب انخفاض الطلب عليه في الأسواق العالمية.

قد يؤدي هذا الانخفاض المحدود في أسعار الذهب إلى زيادة الطلب في الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد والمناسبات المختلفة.

اماكن بيع وشراء الذهب بالاردن