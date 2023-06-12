اقتصادعربي و دولي
تخفيضات.. أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين في جميع محلات الصاغة بالمصناعية
أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت
تتأثر أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت بتطورات الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية, بالإضافة إلى عوامل محلية, وقد شهدت السوق الأردني ارتفاعا في أسعار الذهب خلال الأسابيع الأخيرة. وفيما يلي نوضح اسعار الذهب بالتفصيل، ويرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير في الأيام القادمة على أثر العرض والطلب فى اسواق الأردن والعالم.
أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت
تشهد الأردن تغيرات في أسعار الذهب، حيث تتفاوت بين الأماكن والمدن المختلفة، وللحصول على السعر الأفضل، يجب المتابعة المستمرة والمقارنة بين العروض المختلفة.
- فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط 106.70 دينارًا أردنيًا.
- بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط 97.71 دينارًا أردنيًا.
- وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط 93.21 دينارًا أردنيًا.
- فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط 80.03 دينارًا أردنيًا.
- أما سعر الأوقية من الذهب فبلغ 3,318.11 دينارًا أردنيًا في الأردن اليوم.
توقعات أسعار الذهب في الأردن
- تتوقع أسعار الذهب في الأردن اليوم أن تشهد انخفاضًا بسيطًا بسبب انخفاض الطلب عليه في الأسواق العالمية.
- قد يؤدي هذا الانخفاض المحدود في أسعار الذهب إلى زيادة الطلب في الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد والمناسبات المختلفة.
اماكن بيع وشراء الذهب بالاردن
- يمكن العثور على العديد من الأماكن المتخصصة في بيع وشراء الذهب في الأردن.
- وتتفاوت أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت
بين هذه المحال والمتاجر، وبين مدن الأردن ككل.
- في مدينة عمان، يمكن العثور على بائعي الذهب في مناطق مختلفة مثل وسط البلد وجبل الحسين والرابية وشارع الجامعة.
- ولتحديد أسعار الذهب، يمكن الاطلاع على الأسبوع الماضي ومقارنتها بتلك المعروضة اليوم في المحل المرغوب في الشراء منه.
- ويمكن العثور على روّاد أسواق الذهب في الأردن في المدن الأخرى أيضًا، مثل إربد والزرقاء وعجلون والعقبة والمفرق. وتختلف أسعار الذهب من منطقة إلى أخرى، حيث يتم تحديدها بعدد من العوامل المختلفة، مثل جودة المعدن النفيس والطلب والعرض وتكاليف الإنتاج والشحن.
- بالإضافة إلى ذلك، تتوفر العديد من المواقع عبر الإنترنت التي تعرض أسعار الذهب الحالية في الأردن، مما يمنح المستخدِمين إمكانية تحديد السعر المناسب لهم بسهولة.