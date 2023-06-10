اعرف نتيجتك بالدرجات! نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)

ترقب آلاف الطلاب صدور نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023، بعد انتهائهم من امتحاناتهم وانتهاء وزارة التربية والتعليم من عملية تصحيح أوراق الطلاب الذين أجروا امتحانات السنة النهائية في نظام الدبلومات الفنية في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية لمدة ثلاث وخمس سنوات في جميع المحافظات. يمكنك الآن الحصول على رابط للاستعلام عن نتائج الدبلومات.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 في الأيام الأولى من شهر يوليو. وخلال الأسابيع الحالية، ستقوم وزارة التربية والتعليم بتصحيح الامتحانات، حيث سيتم جمع الدرجات واعتمادها بواسطة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في بداية يوليو.

ستتم نشر نتائج الدبلومات الفنية 2023 عبر الرابط الإلكتروني المخصص، وستكون متاحة برقم الجلوس والاسم. يمكن للطلاب الدخول إلى بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واختيار قسم الدبلوم الفني الخاص بهم (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، ثم اختيار المحافظة وملء البيانات اللازمة، مثل اسم المدرسة والإدارة التعليمية، بعد ذلك، يمكنهم الضغط على زر الاستعلام لعرض نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023.

شكاوي غير مؤثرة في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في المحافظات

تم الإشارة من قبل نائب وزير التربية والتعليم إلى وجود بعض الشكاوى والملاحظات حول سير امتحانات الدبلومات الفنية في المحافظات المصرية. تم التأكيد على أن هذه الملاحظات غير مؤثرة وتتم معالجتها في الوقت المناسب لضمان عدم تأثيرها على موعد إعلان نتائج دبلوم صناعة وتجارة وزراعة وفنادق 2023.

تم التشديد على التزام جميع الأطراف المشاركة في عملية الامتحان باتباع التعليمات العامة، سواء كان ذلك بالنسبة للطلاب أو القائمين على التنظيم والمراقبة. تشمل التعليمات منع دخول الهواتف المحمولة إلى قاعات الامتحان، وحمل رؤساء اللجان مسؤولية تنفيذ هذا الإجراء.

موقع الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في جميع المحافظات بسهولة ويسر، يمكن للطلاب الآن استعلام عن نتائجهم بسرعة وسهولة عن طريق إدخال اسم الطالب أو رقم الجلوس.

بالإضافة إلى عرض النتائج، يمكن للطلاب الاطلاع على درجاتهم في جميع المواد ومعرفة النسب المئوية وترتيبهم في المدرسة والإدارة والمحافظة، نحن نهتم بتوفير معلومات شاملة ودقيقة للطلاب ليكونوا على اطلاع دائم بتقدمهم وأدائهم.