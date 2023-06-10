خسائر بالجملة في اسعار الذهب اليوم وعيار 21 يصدم الجميع.. تحديث مستمر لحظة بلحظة لسعر الذهب بعد انتحاره

خلال جلسة تداول اليوم، شهدت اسعار الذهب في مصر تراجعًا حادًا، وذلك نتيجة هبوط سعر الدولار في السوق السوداء، وقد تراجع سعر جرام الذهب بمقدار 11 جنيهًا، في ظل موجة هبوط عنيفة تشهدها المعدن الثمين على مدار الأيام السابقة، تم تسجيل أسعار مختلفة لجرامات الذهب بحسب العيارات المختلفة. فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 2680 جنيهًا للبيع، بينما كان سعر الشراء حوالي 2668.5 جنيه.

اسعار الذهب الان

وبالنسبة لجرام الذهب عيار 22، فقد بلغ سعر البيع حوالي 2456.75 جنيهًا، وسجل سعر الشراء حوالي 2446.25 جنيه. أما جرام الذهب عيار 21، فكان سعر البيع حوالي 2345 جنيهًا، وسجل سعر الشراء حوالي 2335 جنيه، وبالنسبة لجرام الذهب عيار 18، فقد سجل سعر البيع حوالي 2010 جنيهًا، وكان سعر الشراء حوالي 2001.5 جنيه. وأخيرًا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 1563.25 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الشراء حوالي 1556.75 جنيه.

أحدث أسعار الذهب في السوق المحلية

سجلت اسعار الذهب وسعر الجنيه اليوم مستوى قدره 18720 جنيهًا، أما على الصعيد العالمي، فقد استقرت أسعار الذهب بشكل عام، حيث بلغ سعر الأونصة الآن 1858 دولارًا.

شهدت العقود الآجلة للذهب تراجعًا بنسبة 0.53%، حيث بلغ سعر الأوقية 1959 دولارًا. بالمثل، انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.26%، ووصل سعر الأوقية فيها إلى 1943 دولارًا. في نفس السياق، شهد مؤشر الدولار ارتفاعًا بنسبة 0.2%، حيث بلغت قيمته 104.157 نقطة.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد شهدت الفضة انخفاضًا بنسبة 0.2% في المعاملات الفورية، ووصل سعر الأوقية إلى 23.54 دولارًا. بالمقابل، ارتفع البلاتين بنسبة 0.5%، ووصل سعره إلى 1008.07 دولارًا. وبقي سعر البلاديوم ثابتًا عند 1420.10 دولار.

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سعر الذهب العالمية

شهدت اسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا أمس الإثنين، وذلك في ظل ارتفاع مؤشر الدولار الذي استفاد من بيانات قوية للتوظيف. وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل، تم إضافة 339 ألف وظيفة للاقتصاد الأمريكي خلال شهر مايو، وهذا يمثل الشهر الرابع عشر على التوالي الذي تفوق فيه عدد الوظائف التوقعات، كانت التوقعات تشير إلى إضافة 190 ألف وظيفة فقط خلال الشهر.