رسميا.. جدول امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2023 2024

تقترب موعد امتحانات الثانوية العامة للتوجيهي لعام 2023، ولأجل تسهيل عملية الاستعداد لهذه الامتحانات، سنقدم في هذا الخبر جدولا بالتفاصيل الكاملة عن أيام وأوقات الامتحانات للمرحلة الثانوية العامة (التوجيهي) في الأردن، وقد تم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2023، حيث ستبدأ الامتحانات في الرابع من شهر تموز المقبل، وسيستمر الإمتحان لمدة ٢١ يومًا من تاريخ بدء الامتحان، ويحدد جدول الامتحانات المواعيد الدقيقة لكل امتحان.

جدول امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم الساعة العاشرة صباحًا موعدًا لبدء الجلسة الأولى للامتحان، والساعة الواحدة ظهرًا موعدًا لبدء الجلسة الثانية.

يمكن الاطلاع على برنامج امتحانات الثانوية العامة للعام 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يمكن تحميل برنامج الامتحان من خلاله.

سيتم ترتيب الامتحانات حسب المواد التي يتعلمها الطلاب في المدارس، ويتم تقسيم الامتحانات على فترتين يوميتين وذلك على النحو التالي:

– فترة الصباح: تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر لغاية الساعة الواحدة ظهراً.

– فترة المساء: تبدأ من الساعة الثالثة عصراً وتستمر لغاية الساعة السادسة مساءً.

مواعيد الجدول الكامل للامتحانات



وفقًا لوزارة التربية والتعليم، فإن جدول امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2023 الكامل للامتحانات كالتالي:

– الثلاثاء، 4 تموز: الرياضيات- العلوم الإنسانية.

– الأربعاء، 5 تموز: اللغة العربية.

– الخميس، 6 تموز: العلوم الطبيعية.

– الأحد، 10 تموز: اللغة الإنجليزية.

– الاثنين، 11 تموز: الدين الإسلامي أو الدين المسيحي (اختياري).

– الثلاثاء، 12 تموز: الاقتصاد.

– الأربعاء، 13 تموز: التربية الوطنية.

– الخميس، 14 تموز: التكنولوجيا الإعلامية.

إن جدول الامتحانات المذكور أعلاه هو حسب ما قررته وزارة التربية والتعليم، وسيتم تنفيذه حسب التواريخ والأوقات المعلنة.

أماكن المدارس التي سيتم فيها إجراء امتحانات التوجيهي في الأردن عام ٢٠٢٣

١. مدارس عمان الغربية – تشمل مناطق الدوار السابع وخلدا وصويلح واليادودة والشميساني وخلدا وغيرها.

٢. مدارس عمان الشرقية – تشمل مناطق شفابدران والبيادر وجبل المريخ والحي الجامعي والحرم الجامعي والجويدة وغيرها.

٣. مدارس الزرقاء – تشمل مناطق الزرقاء الجديدة والزرقاء القديمة والزرقاء الحديثة وبريمان والمنشية وغيرها.

٤. مدارس إربد – تشمل مناطق وسط اربد والطيبة والحي الجنوبي والحي الشرقي وغيرها.

٥. مدارس الكرك – تشمل مناطق وسط الكرك والقصر والمزار الجنوبي وفقوع ومؤتة وغيرها.

٦. مدارس مأدبا – تشمل مناطق وسط مادبا والجيزة والفيصلية وولي الرزم والمنشية وغيرها.

٧. مدارس عجلون – تشمل مناطق وسط عجلون وكفرنجة ورحابا وإشتفينا وغيرها.

٨. مدارس جرش – تشمل مناطق وسط جرش وعمراوة ودبين وسوف وغيرها.

يمكن العثور على قائمة كاملة بأماكن المدارس التي ستجري فيها إمتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) في الموقع الالكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم gov. jo.