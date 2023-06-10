عاجل: بدء ايداع حساب المواطن الدفعة 67 خلال ساعات من الآن لجميع المستحقين لشهر يونيو بعد تأجيلها

تطرح تساؤلات المواطن السعودي حول موعد صرف الدفعة المقبلة لحساب المواطن في يونيو 2023، وطريقة التسجيل في البرنامج للأفراد الجدد، بالإضافة إلى الوصول إلى رابط الاستعلام عن دفعة يونيو. يستعرض هذا التقرير معلومات هامة تتعلق ببرنامج حساب المواطن وتوقيت صرف الدفعة الجديدة، الذي يُعَدُّ واحدًا من أبرز البرامج الرئيسية في عملية التحول الاقتصادي داخل المملكة العربية السعودية، يهدف البرنامج إلى توفير الراحة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تقديم الدعم المالي للمستحقين في المملكة، وذلك في إطار جهود الحكومة.

موعد صرف حساب المواطن يونيو 2023

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن التاريخ المحدد لصرف الدفعة القادمة من حساب المواطن في شهر يونيو 2023، وبناءً على الإعلان الرسمي، من المقرر صرف الدفعة المنتظرة في اليوم العاشر من هذا الشهر. إن هذا الإعلان يعتبر خبرًا سارًا للمستفيدين من البرنامج الذين ينتظرون الدعم المالي الذي يقدمه البرنامج.

كم يبلغ قيمة دعم حساب المواطن

يتم حساب قيمة دعم لكل فرد بمبلغ 1444 ريالًا سعوديًا، ويتم توزيع هذا المبلغ وفقًا للفئات المختلفة على النحو التالي:

– يتلقى رب الأسرة مبلغًا قدره 720 ريالًا.

– يحصل كل فرد تابع يزيد عمره عن 18 عامًا على مبلغ قدره 360 ريالًا.

– أما الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، فيحصلون على دعم بمبلغ 206 ريالات من حساب المواطن.

رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

سوف نقدم لكم الآن إرشادات خاصة بالاستعلام عن الأهلية كما يلي:

أولًا، قم بزيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن. ثانيًا، قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية المطلوبة، مثل اسمك وكلمة المرور الخاصة بك. ثالثًا، اختر خيار استعراض الأهلية من الصفحة الرئيسية. سيتم توجيهك على الفور إلى صفحة تعرض حالة الأهلية الخاصة بك.

في حال عدم توافق الأهلية الخاصة بك، يحق لك تقديم اعتراض بشأن استحقاق حساب المواطن.