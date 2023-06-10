portal.ca.gov.sa استعلم الآن حساب المواطن دفعة شهر يونيو 2023 برقم الهوية

شهدت الساعات الامضية تزايد معدلات البحث علي جوجل من المستفيدين بالدعم المادي من المواطنين في المملكة العربية السعودية ببرنامج حساب المواطن في البحث عن الدعم المادي عقب إعلان برنامج الأهلية ” حساب المواطن”، البدء في صرف الدفعة رقم 67 والخاصة بشهر يونيو الجاري، عبر المنصة الرسمية لبرنامج حساب المواطن علي توتير وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن برنامج حساب المواطن السعودي برقم الهوية الوطنية والشروط الواجب توفرها في الحصول علي دعم حساب المواطن.

موعد صرف حساب المواطن يونيو 2023

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن، علي منصة توتير، بيانًا أعلنت فيه بأنه سيتم صرف الدفعة رقم 67 لشهر يونيو 2023، يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو 2023 لجميع المستفيدين من البرنامج، مشيرة إلي إنه تم تأجيل موعد الإيداع وذلك بسبب تصادف يوم الإيداع 10 من الشهر الميلادي وهو يوم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، وعادة ما يتم تأجيل أو استقدام صرف الدفعات حسب تصادف يوم الإيداع مع أحد الأجازات والعطلات الرسمية.

شروط الحصول علي دعم حساب المواطن

حددت الممكلة السعودية العربية عدد من الشروط الواجب توافرها في الحصول علي دعم حساب المواطن للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة وهي كالتالي:

يشترط إن يكون المستفيد مواطن سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم في المملكة.

إن لا يقل عمر المستفيد عن 18 عاماً.

يشترط أن لا يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن الحد الأقصى لحساب المواطن.

أن يكون مستقل السكن وغير مقيم في مراكز الإيواء.

رابط الإستعلام برنامج حساب المواطن دفعة يونيو 2023

وإليكم خطوات الدخول علي برنامج الأهلية ” حساب المواطن”، للإستعلام عن دفعة شهر يونيو 2023 برنامج حساب المواطن السعودي وهي كالتالي:

1- تسجيل الدخول لبوابة حساب المواطن.

2- ثم النقر علي أيقونة الدخول في حسابك عبر اسم المستخدم ثم رقم السر.

3- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة تفاصيل الطلب.

4- ثم الضغط على زر حفظ التغييرات.

5- ثم الضغط على زر تغيير الحساب البنكي.

6- النقر على زر الحفظ والبدء في الإستعلام.