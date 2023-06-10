رابط azhar.gov.eg نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس| نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

رابط azhar.gov.eg نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس ونتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري من أكثر الكلمات التي يبحث عنها الطلاب في المرحلة الإعدادية الأزهرية في جميع المحافظات المصرية تزامنًا مع إقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 برقم الجلوس خلال الساعات المقبلة عبر رابط بوابة الأهز الإلكترونية المخصصة لإعلان الشهادات الأزهرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

أدي ما يقرب من 160 ألف طالب وطالبلة في الصف الثالث الإعدادي، امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 للصف الثالث الإعدادي الأزهري خلال الفترة من 20 مايو 2023 وحتى السبت 27 مايو 2023، علي مستوي الجمهورية، حيث إنتهت الإمتحانات دون أي شكاوي من الطلاب خلال تلك الفترة وبدأت عمليات التصحيح التي إنتهت رسميًا خلال الأسبوع الماضي وتجري حاليًا أعمال الرصد للدرجات تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني.

رابط azhar.gov.eg نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وإليكم خطوات الدخول علي رابط azhar.gov.eg نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 من أجل الإستعلام عن نتيجة 3 إعدادي أزهري الترم الثاني ومعرفة الدرجات في الشهادة الأزهرية المؤهبة لمرحلة الثانوية العامة وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثانيًا: ثم اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدارسي الثاني 2023.

ثالثًا: ادخل اسم الطالب لمتابعة باقي الخطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.

رابعًا: ادخل رقم جلوس الطالب للاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.

خامسًا: ثم النقر علي كلمة بحث أو إستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للاطلاع عليها.

توزيع الدرجات الشهادة الاعدادية الازهرية 2023

وإليكم بيان تفصيلي بشأن توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 لجميع المواد الدراسية التي أدي فيها الطلاب والطالبات في المرحلة الإعدادية الأزهرية وهي كالتالي:

مادة أصول الدين 100 درجة.

مادة اللغة العربية 100 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة الفقه 50 درجة.

مادة القرآن الكريم 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية 40 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.

أما المواد غير المضافة للمجموع: المستوى الرفيع 40 درجة، الحاسب الآلي 40 درجة، التربيه الفنية 20 درجة.