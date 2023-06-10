هُنا.. رابط natiga.azhar.eg نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الصف السادس الإبتدائي الأزهري

رابط natiga.azhar.eg نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، تصدرت نتيجة الصف السادس الإبتدائي الأزهري الترند الأول علي مؤشرات البحث علي جوجل خلال الساعات الماضية تزامنًا مع الأخبار المنشرة علي مواقع التواصل الإجتماعي بإعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية الدور الأول مطلع الأسبوع الجاري، فور إعتمادها من وكيل مشيخة الأزهر الشريف، وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

أعلنت بوابة الأزهر الشريف، في بيان رسمي لها، رابط الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023، مشيرة إلي أن قطاع المعاهد الأزهرية قد إنتهي من أعمال الرصد والمراجعة وتلقى النتائج من المناطق للشهادتين الابتدائية والاعدادية، وتجري حاليًا أعمال الرصد للدرجات في الكنترولات تمهيدًا لإعتماد نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية الدور الأول عبر بوابة الأزهر الشريف.

نتيجة الصف السادس الإبتدائي الأزهري 2023

قال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، في تصريحات صحفية له، أن أعمال الرصد والتدقيق للدرجات جاري خلال الفترة الحاليًا تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الشريف فور اعتمادها من الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف وإعلان أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الإبتدائية الأزهرية لطلاب الصف السادس الإبتدائي الأزهري.

رابط natiga.azhar.eg نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

وإليكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف السادس الإبتدائي الأزهري الفصل الدراسي الثاني من خلال الدخول علي رابط natiga.azhar.eg نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وتنفيذ الخطوات المطلوبة لمعرفة النتيجة والدرجات وهي كالتالي:

أولًا: الدخول علي موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثانيًا: ثم النقر علي أيقونة الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية.

ثالثًا: ثم إدخال رقم الجلوس.

رابعًا: ثم عليك النقر علي كلمة عرض النتائج.

خامسًا: ثم عليك الإنتظار ثواني حتي تظهر النتائج أمامك.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف، إنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس، عبر رابط الأزهر الشريف خلال الساعات القادمة فور إعتماد النتيجة رسميًا من وكيل مشيخة الأزهر الشريف عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات.