رابط فحص توزيع الكابونه الموحدة في غزة الدورة الثانية الجديدة شهر يونيو 2023، نشرت وكالة الغوث وتشغبل اللاجئين “الأونروا” على صفحتها الرسمبة عن الموعد الرسمي للدورة الجديدة لتوزيع المساعدات الغذائية والتي تسمي “الكابونات” وبدأ عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي في البحث عن رابط فحص كابونات الوكالة الجديدة، ورقم الصفحة وموعد التسليم وكالعادة يحرص موقع البديل على تغطية أهم الأخبار التي تهم القارئ العربي في شتى المجالات ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الثانية 2023 .

رابط فحص توزيع الكابونه الموحدة في غزة

عدد كبير جداً من منتفعي كابونات الوكالة لدورة يونيو 2023 بدأوا في البحث عن الرابط التي أعلن عنه وكالة الغوث، حيث يسعى عدد كبير من المتنفعين لصرف مستحقاتهم قبل عيد الأضحى المبارك وكانت الوكالة أكدت خلال البيان إلى أنه من المقرر أن يتم إرسال رسالى نصية على هواتف المنتفعين من كابونات الوكالة، والذي يوضح للمنتفع رقم الصفحة وموعد الصرف، وأشار “الأونروا” خلال التقرير الصحفي الذي تم نشره خلال الساعات الماضية أن الدورة سوف تبدأ رسمياً في 4 يونية 2023 وأكد أن الفحص سوف يكون متاح فقط من خلال وكالة الغوث.

خطوات فحص كابونة الوكالة الدورة الثانية

حيث أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بغزة مطلع الشهر الماضي عن اضافة حوالي ما يقرب من 30 ألف فرد جديد الى قوائم المستفيدين من المساعدات الغذائية.

وأشار مصدر مسؤول إلى أنه تم تحديد الفئة الجديدة طبقاً لمعايير الاحتياج وعدد أفراد الأسرة ، حيث تقدم عدد كبير بالطلب من خلال التطبيق الالكتروني الذي أعلنت عنه الوكالة في ديسمبر الماضي.

الدخول على رابط الاونروا من هنا

ادخل رقم التسجيل .

ثم اضغط على كلمة “بحث”.

ونشر الاونروا على الموقع الرسمي له مشيراً إلى أنه لم يتم تسليم السكر في الدورة الحالية، على أن يتم تسليمه في وقت آخر، وأن خدمة فحص الكابونة غير متاحة من خلال مراكز التوزيع، وشدد على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لاستلام الكابونة حتى يتم تسهيل الأمر على الجميع.