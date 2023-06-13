للبنين والبنات | تنسيق التمريض العسكري 2023-2324 بعد الاعدادية والاوراق المطلوبة المؤشرات

تنسيق التمريض العسكري 2023-2324 بعد الاعدادية، يهتم عدد كبير من أولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة بمعرفة التنسيق المتوقع للتمريض العسكري، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات وبدأت عمليات البحث تتزايد عن توقعات تنسيق التمريض العسكري 2024، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل خلال السطور التالية ….

تنسيق التمريض العسكري 2023-2324 بعد الاعدادية

تعد مدارس التمريض العسكري من أشهر المدارس البديلة عن الثانوية العامة، ويسعى عدد كبير من الطلاب للالتحاق بها لكا تقدمه من امتيازات خلال فترة الدراسة أو بعد التخرج، ويسعى عدد كبير من الطلاب التعرف على معدلات تنسيق التمريض العسكري والشروط والأوراق المطلوبة، وإليكم التفاصيل.

حتى الآن لم تكشف وزارة التربية والتعليم عن أي مؤشرات بشأن تنسيق التمريض العسكري إلا أن عدد من القيادات التعليمية توقع الآتي:

تنسيق التمريض العسكري محافظة القاهرة سوف يكون من 223 درجة.

محافظة الاسكندرية 218.

محافظة السويس 220 درجة.

محافظة سوهاج 233 درجة.

محافظة بني سويف 240 درجة.

الاسماعيليلة 245 درجة.

محافظة الوادي الجديد 220 درجة.

أما محافظة دمياط من 250 درجة .

الاقصر من 232 درجة.

الفيوم 223 درجة.

أما محافظة قنا 247 درجة.

ما هي اماكن مدارس التمريض العسكري للعام الدراسي 2023-2024

مدرسة التمريض العسكري العام 15 مايو.

مستشفى دار السلام العسكري كورنيش النيل بالقاهرة القديمة.

مستشفى الخليفة المأمون شارع السوفية.

مستشفى القاهرة الجديدة التجمع الثالث.

مستشفى المنيرة العام 2 شارع نوبار .

الاوراق المطلوبة للتقديم في التمريض العسكري

وبعد تقديم طلب الالتحاق بالتمريض العسكري واحتياز الكشف الطبي ، يجب احضار الاوراق والمستندات التالية.

شهادة النجاح في الاعدادية .

شهادة ميلاد الطالب “مميكنة” حديثة.

نموذج جند واحد للطلاب.

8 صور شخصية للطالب.

بطاقة الرقم القومي للطالب.

الصحيفة الجنائية للطالب وولي الأمر.

وجدير ان وزارة التربية والتعليم أعلنت عن عدم توافر حتي الأن مؤشرات أولية للإطلاع علي تنسيق المرحلة الإعدادية وجاري العمل علي التنسيق بالفترة القادمة.

واعلنت الوزارة أن التنسيق سيكون مقارب للعام الماضي وسيكون هناك اختلاف بسيط بالدرجات فقط .