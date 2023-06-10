يلا شوت الجديد yalla shoot بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان نهائي دوري ابطال اوروبا اليوم

يلا شوت yalla shoot بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان، تشهد ليلة اليوم المنتظرة مباراة قوية ومثيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيتقابل مانشستر سيتي وإنتر ميلان على أرضية ستاد أتاتورك في إسطنبول. ستكون المباراة منقولة حصريًا على قناة بين سبورت بريميوم 1 وموقع كورة لايف، مما يزيد من حماس المشجعين العاشقين لكرة القدم في جميع أنحاء العالم.

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في مسارهما نحو النهائي، أظهر كلا الفريقين أداءً رائعًا وتفوقًا على منافسيهم. حقق مانشستر سيتي تأهلًا مثيرًا بعد تغلبه على فريق ريال مدريد في دور الـ16، وضمن شوت yalla shoot بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان، ثم أقصى باريس سان جيرمان في ربع النهائي بأداء قوي واستحواذ سيطر على المباراتين. فيما تألق إنتر ميلان وتجاوز عقبة برشلونة في دور الـ16 ومن ثم قهر بايرن ميونخ في ربع النهائي بأداء هجومي قوي وتناغم تكتيكي رائع.

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تتواجد آمال كبيرة على كلا الفريقين للفوز باللقب الأغلى في أوروبا. يسعى مانشستر سيتي بث مباشر يلا شووت الجديد للوصول لقمة الكرة الأوروبية وحصد لقبه الأول في تاريخه، بينما يطمح إنتر ميلان للعودة بقوة إلى الأضواء الكبيرة وتتويج نجاحاته السابقة بلقب المسابقة.

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بقيادة مدربيهما الناجحين، بيب جوارديولا لصالح مانشستر سيتي وسيموني إنزاغي لصالح إنتر ميلان، ستكون المباراة معركة مثيرة بين فرق تتميز بالأسلوب الهجومي والتنظيم الدفاعي القوي. وضمن بث مباشر مانشستر سيتي ضد انتر ميلان يلا شوت يتواجد في صفوف كلا الفريقين لاعبون موهوبون مثل كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو، الذين سيحاولون قيادة فرقهما إلى الانتصار الكبير.

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لن يكون من السهل التنبؤ بنتيجة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي هذه المواجهة الرائعة، فكلا الفريقين يمتلكان الإمكانيات والإرادة الكبيرة للتتويج باللقب. ستحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة، حيث ستنقل مباشرة على بين سبورت بريميوم 1 لتشعل شاشات التلفزيون في العديد من البلدان.

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يتواجد في صفوف مانشستر سيتي لاعبون موهوبون مثل كيفن دي بروين، الذي يُعتبر أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم. يتمتع دي بروين بقدرات فنية عالية وقدرة استثنائية على صناعة الأهداف وتسجيلها. كما يمتلك رحيم ستيرلينغ، الذي يتميز بسرعته الفائقة ومهاراته في المراوغة، وقد قدم أداءً متألقًا خلال مسار فريقه في البطولة.

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من جهة أخرى، يعتبر روميلو لوكاكو هدافًا متميزًا في صفوف إنتر ميلان. يتمتع لوكاكو بقوة بدنية هائلة ومهارات تهديفية عالية، وقد سجل العديد من الأهداف المهمة خلال مشاركته في البطولة. يدعمه في الهجوم زميله لاوتارو مارتينيز، الذي يتميز بالسرعة والمهارة الفردية، ويعتبر تهديفه وتمريراته إحدى أسباب نجاح إنتر ميلان في البطولة.

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من الجانب التكتيكي، يتبع مانشستر سيتي استراتيجية الضغط العالي والتحكم في سير اللعب، حيث يعتمد على تمريرات دقيقة وحركة اللاعبين بشكل متناغم. بينما يمتاز إنتر ميلان بالتنظيم الدفاعي القوي والقدرة على استغلال الهجمات المرتدة بسرعة وفاعلية.

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ستشهد المباراة تنافسًا شديدًا بين الفريقين، حيث سيسعى كل منهما للسيطرة على سير اللعب وإحراز الأهداف الحاسمة. من المتوقع أن تكون المباراة ممتعة ومثيرة، وستلتقط أنفاس المشجعين حول العالم.

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في النهاية، لن يفوز سوى فريق واحد باللقب الغالي. ستظل هذه المواجهة في ذاكرة عشاق كرة القدم، بغض النظر عن النتيجة النهائية، لأنها تجمع بين فريقين كبيرين يسعيان لتحقيق العظمة وترك بصمة في تاريخ يلا شوت الجديد مباراة السيتي ضد انتر بث مباشر.

توقيت مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان اليوم

الساعة 20:00 بتوقيت المغرب تونس والجزائر

الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسودان

الساعة 22:00 بتوقيت السعودية قطر البحرين والكويت

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان

تردد قناة IRIB Tv3 التردد: 11900 قمر صناعي: Badr 26°E الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تردد قناة ZDF تردد قناة 3 Sport التردد: 11954 قمر صناعي: Astra 19.2°e الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 التردد: 11293 قمر صناعي: Afghansat 1 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة

حراسة المرمي: إيدرسون.

خط الدفاع: ووالكر، جون ستونز، روبين دياز، أكانجي.

خط الوسط: رودري، جوندوجان، دي بروين.

خط الهجوم: بيرناندو سيلفا، جاك جيريليش، هالاند.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دارميان، أكربي، باستوني.

خط الوسط: دومفريز، باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، شلهانوجلو، ديماركو

خط الهجوم: كوريا، لوتارو مارتينيز.

بطاقة المباراة