تنسيق التمريض العادى 2023-2024 بعد الاعدادية والشروط والاوراق المطلوبة التوقعات

تنسيق التمريض العادى 2023-2024 بعد الاعدادية، بعدما اتطلع طلاب الشهادة الإعدادية عن نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 وبدأت عمليات البحث تتزايد عن أفضل المدارس الثانوي ، وتأتي على رأسهم مدارس التمريض التي تؤهل الطالب للعمل بعد التخرج في المستشفيات الخاصة بمرتبات مجزية، كما أن لها الكثير من المميزات منها الانتفاع بالتأمين الصحي، ووالاشترك في النوادي وغيرها من الأنشطة الإجتماعية، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض معكم تنسيق التمريض العادى 2023-2024 بعد الاعدادية والشروط والاوراق المطلوبة….

تنسيق التمريض العادى 2023-2024 بعد الاعدادية

لم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى الآن عن تنسيق التمريض العادى 2023-2024 بعد الاعدادية إلا أن عدد من المسؤولين بالوزارة توقعوا أن يكون كالتالي:

223 درجة بمحافظات القاهرة، وسوهاج، والمنوفية، وأسيوط.

222 درجة بمدارس السويس.

230 درجة محافظة شمال سيناء.

220 درجة محافظة الوادي الجديد، وكفر الشيخ.

218 درجة في محافظات كل من الإسماعيلية، والإسكندرية والفيوم.

228 درجة محافظة الشرقية.

225 درجة محافظة جنوب سيناء.

شروط التقديم في التمريض العادي 2024

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقدم لمدارس التمريض العادي والتي جاءت كالتالي:

يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية.

ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عام.

أن يجتاز الطالب الاختبارات والكشف الطبي والنفسي وكشف الهيئة.

ألا يتزوج الطالب خلال فترة الدراسة .

يجب أن يكون الطالب ناجح بنسبة 70% في مادة اللغة الإنجليزية.

الاوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض العادي 2024

ويجب على الطالب المتقدم بطلب التحاق بالتمريض العادي إحضار الأوراق التالية .

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

نموذج 1 جند.

للبنين نموذج 9 جند مختوم من التجنيد.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادة نجاح المرحلة الإعدادية.

صحيفة الحالة الجنائية للطالب وولي الأمر.

وجدير أن وزارة التربية والتعليم حتي الأن لم تقوم بالكشف عن المؤشرات الأولية للتنسيق المرحلة الإعدادية للقبول في التمريض العادي ونتابع مع حضراتكم كافة الاخبار الخاصة بتنسيق المرحلة الإعدادية .