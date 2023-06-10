تردد قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقلة لمباراة السيتي والانتر بث مباشر اليوم في نهائي دوري الابطال

تردد قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقلة لمباراة السيتي والانتر بث مباشر، مانشستر سيتي يواجه إنتر في نهائي دوري الأبطال اليوم،، في حدث منتظر بفارغ الصبر، ستشهد ملاعب كرة القدم العالمية مباراة نهائي دوري الأبطال بين فريقي مانشستر سيتي وإنتر. ستقام هذه المباراة المثيرة اليوم على أرض الملعب المحترف في مكان غير محدد حتى الآن. سيكون النهائي بمثابة تحدي كبير لكلا الفريقين الطموحين للتتويج بلقب هذه البطولة الأوروبية المرموقة.

تردد قناة بين سبورت بريميوم 1

لتردد (ميجا هرتز) 12187.8 معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

فريق مانشستر سيتي، الذي يشرف عليه المدرب الناجح بيب غوارديولا، قدم أداءً ممتازًا طوال الموسم الحالي. تصدر الفريق الدوري الممتاز الإنجليزي وحقق العديد من الانتصارات المهمة في مشواره نحو النهائي. يتميز مانشستر سيتي بقوة هجومية هائلة ودفاع صلب، ويعول على نجومه مثل كيفين دي بروين ورياض محرز لقيادته للفوز باللقب.

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من جانبه، يأمل فريق إنتر في تحقيق لقب دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2010. تحت قيادة المدرب المميز أنتونيو كونتي، حقق الفريق في مشاهدة ماتش السيتي والانتر يلا شوت بث مباشر yalla shoot تفوقًا ملحوظًا في الدوري الإيطالي وحقق لقبه بجدارة. يعتبر إنتر من الفرق القوية في الهجوم والدفاع، ويمتلك لاعبين مثل روميلو لوكاكو ولوكاكو ونيكولو باريلا لقيادته لتحقيق الفوز في المباراة النهائية.

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توقعات المشجعين وعشاق كرة القدم حول العالم مرتفعة لهذه المباراة المثيرة. ستكون المواجهة بين مانشستر سيتي وإنتر تحديًا حقيقيًا بين قوتين كبيرتين في عالم كرة القدم. من المتوقع أن تشهد المباراة مستوى عالٍ من الندية والتشويق، حيث سيسعى كل فريق لتقديم أداء استثنائي للفوز بلقب دوري الأبطال.

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بصدد الاستعدادات النهائية للمباراة، يترقب عشاق الكرة العالمية بفارغ الصبر انطلاق المواجهة الحاسمة في ظل الأجواء المثيرة والتحدي الرياضي الذي ينتظرهم. ستكون هذه المباراة فرصة للاستمتاع بعروض كرة القدم الرائعة ومشاهدة أبطال الملاعب وهم ينافسون على أعلى المستويات.

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

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مع اقتراب موعد المباراة النهائية، لا شك أن الحماس والترقب يزدادان يومًا بعد يوم. سيكون يومًا مثيرًا ومليئًا بالعاطفة والتشويق، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر معرفة الفريق الفائز بلقب دوري الأبطال لهذا الموسم المثير.

تشكيلة مانشستر سيتي

حراسة المرمي: إيدرسون.

خط الدفاع: ووالكر، جون ستونز، روبين دياز، أكانجي.

خط الوسط: رودري، جوندوجان، دي بروين.

خط الهجوم: بيرناندو سيلفا، جاك جيريليش، هالاند.

تشكيلة إنتر ميلان

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دارميان، أكربي، باستوني.

خط الوسط: دومفريز، باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، شلهانوجلو، ديماركو

خط الهجوم: كوريا، لوتارو مارتينيز.

القنوات الانقلة لمباراة مان سيتي اليوم

القناة التردد الأستقطاب الترميز تصويب الخطأ القمر الصناعي Switzerland HD +3 11096 H 30.000 3/4 Hot Bird 13 C Arena Sports 1 Croatia 11.678 H 30.000 3/4 Eutelsat 16 A BT Sport 1 HD 11.386 V 29.500 8/9 Astra 2 E Club RTL Belgium 10.930 H 30.000 2/3 Hot bird 13 C HRT 2 Croatia HD 11.471 H 30.000 3/4 Eutelsat 16 A MEGA Hellas 11.823 H 27500 3/4 Hot bird 13 b TF1 Suisse HD 11.526 H 29.700 2/3 Hot bird 13 C TV3 Dansk HD 11.823 V 27500 3/4 Astra 4 A TVP 1 Poland HD 11.449 H 27.500 3/4 Hot bird 13 C

بطاقة المباراة