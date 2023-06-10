بث مباشر يلا شوت.. مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت 2023/4/10

مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان من أبرز المواجهات الرياضية التي ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم وتتميز هذه اللقاءات بالإثارة والتشويق الذي يجعلها لقطة لا تُنسى في تاريخ الرياضة ومن أجل متابعة هذه المباراة بالكامل، قامت العديد من القنوات الرياضية اعلان بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان على الإنترنت وهذا الأمر يتيح فرصة لعشاق الرياضة لمتابعة اللقاء بكل تفاصيله من خلال شاشاتهم الذكية.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان

تشهد الليلة أحد الأحداث الأساسية في عالم كرة القدم، وهي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لموسم 2023، بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

ستقام المباراة على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة أسطنبول التركية، وستنقل المباراة عبر قناة BeIN Sports 1 HD Premium، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

ولمن لا يمتلك القدرة على مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، يمكنهم الاستمتاع بالمباراة مع العائلة والأصدقاء عبر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان على الإنترنت، عبر موقع يلا كورة الشهير.

موعد مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان

ستقام مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا في يوم 10 يونيو 2023.

في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشرة بتوقيت الإمارات.

سيكون هذا اللقاء إحدى المباريات المهمة في الموسم، و سيتشكل فريقان قويان للغاية من النجوم للتنافس.

ويتوقع الخبراء أن تكون المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث يمتلك كل منهما لاعبين مميزين وقادرين على تسجيل الأهداف في أي لحظة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان