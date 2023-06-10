ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان بنهائي دوري أبطال أوروبا 2023

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر بنهائي دوري أبطال أوروبا 2023، من أكثر الكلمات التي يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة اليوم السبت، علي مؤشرات جوجل لمعرفة تردد القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023، الذي يقام على ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول ويجمع بين مانشستر سيتي وإنتر، وسط حضور جماهيري كبيرة ومن المتوقع أن يشاهد المباراة الملايين حول العالم، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات تنزيل تردد القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي والتي تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وأنتر ميلان الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

تنقل مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، بطولات الإتحاد الإوروبي لكرة القدم، وذلك بعد الحصول علي الحقوق الحصرية لنقل وبث المباريات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والخليج العربي، ومن المقرر أن تنقل مباراة النهائي في دوري أبطال أوروبا علي قناة “beIN Sports HD 1 Premium” وقناة “beIN Sports HD 2 Premium”.

تردد القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023

ونستعرض معكم تابعينًا الأعزاء تردد قنوات beIN Sports HD Premium الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023 عبر القمر الصناعي نايل سات، وإليكم تردد قناة بي إن سبورتس بريمم على نايل سات وهو:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة بي إن سبورتس بريمم على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

تقام مباراة مانشستر سيتي وإنتر على ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية مساء السبت الموافق 10 يونيو 2023 في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.