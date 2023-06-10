“من غير فلوس”.. قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي والانتر بث مباشر في نهائي دوري ابطال اوروبا 2023

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي والانتر، مع اقتراب صافرة بدء المباراة يتزايد البحث حول قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي والانتر بث مباشر في نهائي دوري ابطال اوروبا 2023 التي من المقرر أن تقام مساء اليوم السبت على الملعب الاوليمبي بمدينة اسطنبول التركية، حي تمكنت عدة قنوات على كافة الاقمار بجانب بي ان سبورت القطرية من الحصول على حقوق بث المباراة مجانا، وها نحن من خلال السطور القادمة سنتعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المان سيتي وانتر ميلان مباشرة اليوم.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي والانتر

عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي والانتر ستقوم بنقل احداث اللقاء الناري المنتظر لحظة بلحظة، فعلي الرغم من أن مباراة نهائي دوري ابطال اوروبا 2023 ستعرض على قناة بي ان سبورت بريميوم 1 المشفرة إلا أنك يمكنك متابعتها أيضا عبر قنوات IRIB Tv3، وZDF، و3 Sport، واليكم جدول تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان:

تردد قناة IRIB Tv3 التردد: 11900 قمر صناعي: Badr 26°E الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تردد قناة ZDF تردد قناة 3 Sport التردد: 11954 قمر صناعي: Astra 19.2°e الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 التردد: 11293 قمر صناعي: Afghansat 1 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مانشستر سيتي والانتر

ويدخل المان سيتي مباراة نهائي ابطال اوروبا 2023 اليوم باحثا عن حصد أول لقب له تحت قيادة المخضرم جورديولا، أما الإنتر يسعى لحصد البطولة الرابعة في تاريخه، لذا سنشاهد قمة كروية نارية على الأراضي التركية.

موعد مباراة مانشستر سيتي والانتر

وقد تم تحديد موعد مباراة مانشستر سيتي والانتر التي ستنطلق مساء اليوم في تلك الاوقات:

الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين، السعودية، قطر، الكويت، سوريا، العراق، الأردن، البحرين، اليمن، لبنان.

الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

مع اقتراب انطلاق صافرة بدء المباراة على ملعب اتاتورك الاولمبي في تركيا، تتزايد عمليات البحث حول قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي والانتر في نهائي دوري ابطال اوروبا 2023 التي ستكون على صفيح ساخن، حيث سيسعى كلا الفريقين للفوز باللقب.