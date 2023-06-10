مسلسل طائر الرفراف الحلقة 36 والأخيرة بجودة عالية ومترجمة في

يبحث عدد كبير من محبي ومتابعي مسلسل طائر الرفراف الحلقة 36 والأخيرة، عن أهم الأحداث التي شهدتها الحلقة التي تسببت في صدمة كبيرة للمتابعي ومشاهدي المسلسل من شتى أنحاء العالم العربي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم الأحداث التي جرت في الحلقة 36 والأخيرة مسلسل طائر الرفراف .

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 36 والأخيرة بجودة عالية ومترجمة

حيث شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل طائر الرفراف الكثير من الأحداث الشيقة كان أبرزها محاولة سيران لابعاد طارق عنها، وبكاء فريد بعد أن تأكد من حبه لسيران ، وفي مشهد آخر تنوي بيلين التخلص من حياتها إلا أن والدتها تقوم بمنعها، والصعوبات التي يواجهها كاظم عندما التقى بأسماء ويتلقى درساً قاسياً.

وفي مشهد آخر يترك كاظم سيران عند طارق ، إلا أن سيران تتوسل له لكي لا يتركهها إلا أن كاظم يتمسك بموقفه وبقرر الرحيل، وتبكي سيران وتتحول بسبب غضبها وتشتبك مع طارق وتصفه بأنه رجل جبان وصرحت له بحبها لفريد وأكدت له أنها لا يمكن أن تحب شخص آخر حتى وإن ضحت من أجله وعرضت حياتها للموت.

يعرض مسلسل طائر الرفراف 36 مترجمة على قناة ستار تي في التركية، كما يتم عرض المسلسل أيضاً على عدد من المواقع الالكترونية ومن أبزها موقع قصة عشق وفيديو لاروزا وبرستيج .

ابطال مسلسل طائر الرفراف

يشارك عدد كبير من النجوم وأبطال الدراما التركية في مسلسل طائر الرفراف والمسلسل بطولة:

عفراء ساراتش أوغلي في دور سييران.

بيريل بوزام في دور سونا.

ميرت رمضان دمير في دور فيريت.

بوتشي بوسي كهرمان في دور بيلين.

تردد قناة StarTv على النايل سات

تهتم قناة ستار تي في بعرض باقة متنوعة من الأفلام والمسلسلات التركية والعربية، استطاعت أن تنال اعجاب عدد كبير من المشاهدين وتبث القناة ترددها على القمر الصناعي نايل سات عل التردد التالي: