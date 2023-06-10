رسميا.. رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 محافظة ديالى عبر موقع نتائجنا

نشير في هذا المحور التعرف نتائج السادس الابتدائي 2023 محافظة ديالى بالعرق والتي لم تظهر حتي الآن وينشغل بال جميع طلاب ستة ابتدائي، حيث يسهل موقعنا للطلاب كيفية الحصول على النتيجة بكل سهولة على نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول محافظة ديالى بالعراق بالدرجات عن طريق الاستعلام عنها من خلال رقم الجلوس الخاص بالطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم التابعة لمديرية التعليم بمحافظة ديالى بالعراق، وسيتم رفعها على الموقع إلكترونيا بشكل مباشر لجميع الطلاب على مستوي جميع مدارس مديرية التعليم بمحافظة ديالى.

نتائج السادس الابتدائي 2023 محافظة ديالى

وتعد محافظة ديالى من أهم المحافظات التي لم تظهر نتائجها بعد لطلاب الصف السادس الابتدائي بالعرق 2023، والتي لم يتم الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية داخل الكنترولات والمراجعة على الدرجات النهائية بشكل جيد وحصر المجاميع للطلاب دون ظلم أحد منهم فيما يستحقة من درجات اخر العام لاتمام المرحلة الابتدائية والاستعداد والتأهل لدخول المرحلة الإعدادية، والتي سوف يتم ظهورها بشكل رسمي لجميع الطلاب خلال الأسبوع المقبل وسيتم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق محافظة ديالى للحصول عليها بكل سهولة برقم الجلوس الخاص بكل طالب.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

ونكتب اليكم في هذا التقرير التعرف على نتيجة الاستعلام عن الشهادة الابتدائية الصف السادس الابتدائي بمحافظة ديالى بالخطوات للحصول على النتيجة بكل سهولة تبعا للخطوات الموضحة اليكم كما يلي.

الخطوة الأولى: يدخل الطالب إلى موقع نتائجنا على الإنترنت.

الخطوة الثانية: يتم اختيار محافظة “ديالي” فور ظهور النتيجة.

الخطوة الثالثة: النقر على كلمة تنزيل.

الخطوة الرابعة: إما أن يتم فتح كشوفات نتائج المدارس PDF وحينها يمكن استخراج النتائج بالاسم أو الرقم الامتحاني.

أو يمكن فتح صفحة البحث عن نتائج الطلاب بالرقم الامتحاني.

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