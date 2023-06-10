رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 bem resultat … وزارة التربية الوطنية

يبحث عدد كبير عن رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 bem resultat، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم بالجزائر عن إنهاء أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الإجابة الخاصة لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023 في جميع ولايات الجزائر، وأصبح الآن الطلاب في انتظار الإعلان عن النتائج حتىت يطمئنوا على أنفسهم ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على نتائج شهادة التعليم المتوسط وخطوات الاستعلام..

موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023

حيث أكد “عبد الحكيم بلعابد” الذي يشغل منصب وزير التعليم الجزائري أن الوزارة قد انتهت من رفع نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 على الموقع الرسمي للوزارة ، حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع غن النتائج بكل سهولة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، وكان مصدر مسؤول بالوزارة أكد أن الوزارة كانت على متابعة جيدة في كافة الكنترولات على مستوى الولايات وأشار إلى أن نسب النجاح تخطت الـ 85% وهذه نسب جيدة عن الأعوام الماضية.

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023

وأشار بلعابد أن الوزارة تابعت عملية رصد درجات النتائج على الموقع فور الانتهاء من الامتحانات مباشرة حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عنها والاطمئنان على درجاتهم ليتمكنوا من قضاء إجازة نهاية العام الدراسي والاستمتاع بها، ومن خلال الخطوات الآتية سوف تتمكنوا من الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023.