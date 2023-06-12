pdf.. رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة الدور الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

قريبًا سوف يتم عرض نتائج نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة، ينتظر جميع طلاب الصف السادس الابتدائي 2023 البصرة الفصل الدراسي الثاني موعد إعلان النتائج، كما تقوم وزارة التربية العراقية بتقديم آخر الأخبار عن نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة، وسوف تقوم بالإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي لعام2023، ويمكن لجميع الطلاب الحصول عليها وذلك من خلال الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب في أقرب وقت ممكن فور ظهورها مباشرة.

نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة

قامت وزارة التربية العراقية بتوفير إمكانية الاستعلام عن نتائج الصف السادس 2023 البصرة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية التي تقوم بنشر كل المستجدات الخاصة بالطلاب الذين يريدون الحصول على النتائج،

أكدت وزارة التربية العراقية بأن النتائج في جميع المحافظات سوف تظهر يوم السبت، لكي تمكن الطلاب من الحصول عليها بسهولة دون تعقيد.

خطوات الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة

يمكن لكافة الطلاب الحصول على نتائجهم، ودرجاتهم بالتفصيل، وذلك بعد اتباع الخطوات الآتية:

عليهم بالتوجه إلى موقع نتائجنا وذلك من خلال الرابط الرسمي لموقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/

كما يمكنهم الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية

ثم يقوم بتحديد المحافظة التي يسكن فيها الطالب

ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

عليه بالنقر على كلمة استعلام عن النتيجة.

وبالنهاية سوف تظهر أمامه النتيجة.

وبعد القيام بجميع الخطوات سوف تحصل على نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة بسهولة ويسر دون تعقيد من خلال الموقع الإلكتروني، قامت وزارة التربية العراقية بتوفير الرابط الإلكتروني؛ لسهولة الحصول إلى النتيجة؛ ولكي تقلل الازدحام، والتكدس الذي ينتج عنه الأمراض والأوبئة.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة

تعد نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة من أهم النتائج التي يبحث عنها الطلاب وذلك بعد أن قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عنها في جميع المحافظات، وذلك خلال الساعات الأخيرة، وسيتم الإعلان عن باقي النتائج في جميع المحافظات الأخرى قريبًا فور الانتهاء من عملية التصحيح.

وأكدت وزارة التربية العراقية أن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي ليست مركزية، ولذلك ستقوم كل محافظة بالإعلان عن نتائج الدور الأول بعد الانتهاء من تصحيح الاختبارات مباشرة لكي تطمئن الطلاب وأولياء الأمور الذين ينتظرون ظهورها.