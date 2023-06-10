تردد قناة beIN Sports HD 1 Premium لمشاهدة مباراة السيتي وانتر مجاناً بدون تشفير في نهائي دورى ابطال اوروبا

شهدت الاونة الاخيرة الكثير من العمليات البحثية من قبل محبي ومتابعي كرة القدم بالوقت الحالي وذلك من أجل الحصول علي تردد قناة بين سبورت علي القمر الصناعي نايل سات، وذلك من أجل مشاهدة مواجهة المان سيتي ونظيرة انتر ميلان مجاناً بدون تشفير وقبل ساعات من انطلاق صافرة حكم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين نادي مانشستر سيتي ضد نادي الانتر يريد الكثير مشجعي كرة القدم الحصول علي التردد لكي يتابعون تلك المواجهة المرتقبة للغاية .

مشاهدة مباراة السيتي وانتر

ويسعى الفريق الإنجليزي مانشستر سيتي الذي إستطاع ان يتويج بلقب الدوري الإنجليزي ويريد ان يتوج للمرة الأولى في تاريخه ببطولة دوري أبطال أوروبا علي حساب انتر ميلان لقاء لن يكون بسهل ويريد الفريق ان يحقق البطولة بأي شكل من الأشكال .

تردد قناة beIN Sports HD 1 Premium

ونقدم لحضراتكم الان تردد قناة بي ان سبورت الناقلة الحصري لتلك المواجهة مجاناً ويمكن للجميع تنزيل التردد الأن وظبط الاشارة ومشاهدة اللقاء بدون اي تشفير .

قناة Bein sports 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 10853.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

قناة Bein sports 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11238.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

قناة Bein sports

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 12303.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.