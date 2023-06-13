اعرف باقي المواد الي عليك.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعلن من وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لم يتغير، وأنه يبدأ في موعده، بامتحان مواد غير مضافة للمجموع، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الآن البدء في التخطيط وتنظيم المراجعات للامتحانات، وذلك بمراجعة المواد بشكل منتظم وتقديم الاستفسارات إذا لزم الأمر، ولضمان النجاح في الامتحانات، يجب توخي الدقة والاهتمام بالدروس، والاعتماد على المراجعات والمناهج الدراسية الرسمية، حيث أعلنت وزارة التعليم اليوم عن تفاصيل وشكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.

امتحانات الثانوية العامة من المواضيع المهمة التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور، حيث يحدد الجدول مواعيد وتواريخ امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية.

حدد جدول الامتحانات زمن الإجابة عن امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية بساعة ونصف فقط.

وقد تم توضيح أن جميع طلاب الثانوية العامة 2023 في مصر، بغض النظر عن الشعبة التي يتبعونها.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية يبدأ بتاريخ 12 يونيو 2023 ويستمر لمدة 9 أيام حتى 13 يوليو 2023.

وستختبر الشعبة الأدبية مواد مختلفة مثل اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، بالإضافة إلى الجغرافيا وعلم النفس والفلسفة والاجتماعيات وغيرها.



وفيما يتعلق بالشعبة العلمية، ستبدأ جدول امتحاناتها في 13 يونيو وتستمر حتى 15 يوليو، وستتضمن موادًا مثل الرياضيات وعلوم الحاسب والفيزياء والكيمياء وغيرها.

يجدر الإشارة إلى أن الطلاب سيحصلون على إجازة عيد الأضحى من 27 يونيو إلى 1 يوليو، وسيقومون بإكمال الامتحانات بعد العودة من العطلة.



الاجراءات الوزارية ل امتحانات الثانوية العامة 2023