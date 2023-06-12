يابختك ياسيدي.. صرف 18 الف جنيه لهذه الفئات من التأمينات الاجتماعية

صرف 18 الف جنيه لهذه الفئات، تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، بشأن قرار الحكومة المتعلق بفرض رسوم على الأزواج المقبلين على الزواج، ولكن لم يتم تحديد المبلغ بعد، هذا القرار دفع العديد من الشباب إلى تسريع إجراءات زواجهم قبل تنفيذ القانون المحتمل، بالإضافة إلى انتشار أخبار تتحدث عن تخفيض المعاشات نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد في هذه الأيام، حيث يعبر الأفراد عن آرائهم ومخاوفهم بشأن تلك القضايا، ومازالت الحكومة تعمل على دراسة وتقييم الوضع واستجابة لمتطلبات المواطنين، بهدف تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي في المستقبل القريب.

صرف 18 الف جنيه لهذه الفئات

أعلن الدكتور سامي عبد الهادي عن خطة الدولة لصرف منحة الزواج بقيمة تصل إلى 18,000 جنيه، ومع ذلك، تتطلب هذه المنحة بعض الشروط التي يجب توافرها وهي كالتالي:

يجب أن تكون الابنة المستحقة للمنحة تحصل على معاش والدها المتوفي، وفي حالة وجود أخت لها، فإنها ستكون مستحقة للحصول على المنحة أيضًا.

قيمة المنحة ستكون ما يعادل معاش الأب المتوفي مضروبًا في 12 شهرًا، وبالتالي، ستحصل الأخت المستحقة على 1,500 × 12 شهرًا، وبذلك ستكون المنحة المستحقة لها 18,000 جنيه.

الحد الادنى لمنحة الزواج 2023

صرف 18 الف جنيه لهذه الفئات التي حددناها هي الحد الأقصى لهذه المنحة، بينما تُحدد الحد الأدنى لمنحة الزواج بمبلغ 500 جنيه، وتُسمح للابنة بتقديم طلبها للحصول على المنحة في حالة إتمام عقد الزواج، وليس في حالة الخطبة، كما يُسمح للابنة التي لم تتزوج حتى الآن منذ مضي 5 سنوات بتقديم طلب للحصول على المنحة، يُشترط أن توقع الابنة تصريحًا يُفيد أنها غير ملتحقة بعمل، لأنه في هذه الحالة سيتم تطبيق “حدود الجمع”، لكن ذلك لا يعني أنها لن تحصل على منحة الزواج، يجوز لشقيقتين تقديم طلبات للحصول على منحة الزواج في نفس الوقت إذا قررتا الزواج في نفس الفترة، ومع ذلك، إذا طلقت إحداهن وتزوجت مرة أخرى، فلن تكون مُؤهلة لتقديم طلب جديد للحصول على منحة الزواج، حيث تُمنح هذه المنحة مرة واحدة فقط.

خطوات الحصول على منحة الزواج

يتطلب صرف المنحة لصاحب المعاش التوجه إلى القسم التأميني الخاص به وتقديم طلب رسمي للحصول على المنحة، يجب أن يُرفق الطلب بالمستندات المطلوبة لتسهيل صرف المنحة المستحقة.