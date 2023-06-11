رابط فحص كابونة الوكالة شهر يونيو “6” 2023 للأسر المتعففة من قطاع غزة gfoportal.unrea.org

اذا كنت تبحث عن فحص كابونة الوكالة شهر يونيو 2023، عزيزي القارئ، فيما يلي سنتناول موضوعًا مهمًا يثير اهتمام العديد من الأشخاص الدورة الثانية لشهر يونيو 2023، وفي ضوء البحث المكثف الذي يتم عبر محركات البحث المختلفة، نود أن نقدم لكم هذه المعلومات لتسهيل عملية الوصول إلى الرابط المطلوب، يرجى مواصلة قراءة المقالة لمعرفة تفاصيل الرابط المطلوب ومواعيد التسليم والمزيد من المعلومات المفيدة.

فحص كابونة الوكالة شهر يونيو 2023

يبحث المواطنين عن فحص كابونة الوكالة شهر يونيو 2023، وتقوم الوكالة بتنظيم توزيع كابوناتها في قطاع غزة بشكل منتظم، حيث يتم توزيعها أربع مرات في السنة بتوزيع دورات كل ثلاثة أشهر تقريبًا، تتضمن كابونة الوكالة مجموعة من المواد الأساسية مثل الدقيق والأرز والسكر والحليب، بالإضافة إلى العدس.

وقد تم توحيد الكابونة لجميع اللاجئين، وتم تصنيفها ككابونة طوارئ وكابونة أصفر مزدوج، وتهيب الوكالة بجميع المستفيدين بضرورة إجراء الفحص اليومي لمعرفة التفاصيل والمواعيد الجديدة، حيث يتم نشر أسماء المستفيدين الجدد يوميًا على الموقع الرسمي للوكالة على الإنترنت.

رابط فحص كابونة الوكالة الاسماء الجديدة لشهر 6 -2023

قبل معرفة رابط فحص كابونة الوكالة شهر يونيو، إليك حصة الفرد من الكابونة الموحدة في هذه الدورة وهي كالتالي:

سيتم تخصيص 25 كيلو من الدقيق لكل فرد.

سيتم تخصيص 2 كيلو من الأرز لكل فرد.

سيتم تخصيص علبة زيت واحدة لكل فرد.

سيتم تخصيص نصف كيلو من السكر لكل فرد.

سيتم تخصيص 0.8 لتر من الحليب لكل فرد.

سيتم تخصيص نصف كيلو من العدس لكل فرد.

سيتم تخصيص كيلو واحد من الحمص لكل فرد.

اجراءات استلام الكابونة

لتسهيل عملية استلام الكابونة الخاصة بك، يتطلب منك إحضار بعض المعلومات الضرورية في اليوم المحدد لاستلامها، يجب أن تقوم بإحضار البيانات التالية:

تاريخ الكابونة: يجب أن تعرف تاريخ صدور الكابونة المحددة التي تنوي استلامها. نوع الكابونة: يجب أن تكون على دراية بنوع الكابونة التي ستقوم بالحصول عليها، حيث يمكن أن يكون هناك أنواع مختلفة من الكابونات. رقم الدفتر: يجب أن تحمل معك رقم الدفتر الخاص بك، والذي يعد من المعلومات الهامة لتتمكن من استلام الكابونة بنجاح. رقم الصفحة: يجب أن تكون على علم برقم الصفحة في الدفتر الخاص بك، حيث يساهم هذا الرقم في تحديد موقع الكابونة داخل الدفتر.

من الجدير بالذكر أنه يتعذر استلام الكابونة قبل اليوم المحدد لاستلامها، لذا يجب التأكد من حضورك في الوقت المحدد لتجنب أي إزعاج أو تأخير.