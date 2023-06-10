بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2023 azhar.gov.eg | نتيجة “6&3” أزهر ظهرت

نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2023، بعد انتظار طويل من قبل الطلاب وأولياء الأمور، تم الكشف عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للترم الثاني لعام 2023. تم إعتماد النتائج رسميًا من قِبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وتم نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية، ومن خلال التقرير كيفية الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس عن درجات الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2023

لقد بحث الطلاب وأسرهم بشغف عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية على محرك البحث الشهير جوجل، للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2023 للترم الثاني باستخدام رقم الجلوس، بعد اتمام امتحانات الصف السادس الابتدائي في السادس من مايو وامتحانات الصف الثالث الإعدادي في السابع والعشرين من مايو.

ونحن في موقع البديل نهتم بتقديم أحدث الأخبار والمعلومات المتعلقة بأبنائنا الطلاب، لذا، نوفر لكم موعد اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للترم الثاني لعام 2023، بالإضافة إلى رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاطلاع على نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية باستخدام رقم الجلوس بعد قيام الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف باعتماد النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة 6 ابتدائي ازهر و3 اعدادي ازهر

نقدم لكم فيما يلي طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية لعام 2023، بالإضافة إلى الرابط الرسمي للشهادتين: